Tiempo variable e inseguro, con chubascos y tormentas, este miércoles en Euskadi

Tiempo nuboso en Bizkaia - EUROPA PRESS

BILBAO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi tiempo variable e inseguro, con cielos nubosos a muy nubosos que dejarán chubascos, especialmente durante la mañana y después por la tarde y noche acompañados de tormentas, especialmente en el interior.

En torno al mediodía habrá un parón antes de que lleguen los chubascos vespertinos. El viento soplará del este/sureste con algunas rachas fuertes en puntos del este, y por la tarde se fijará de componente norte en la vertiente cantábrica.

Las temperaturas subirán en el norte y no experimentarán cambios en el resto. Las máximas alcanzarán los 23 grados en la costa y se quedarán en 20 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 11 grados del interior y los 14 grados de la costa.