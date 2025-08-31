Tiempo variable este lunes, con lluvias, ratos soleados y máximas de 24 grados

BILBAO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi tiempo variable. Habrá intervalos nubosos, a ratos estará nublado y podrían producirse algunos chubascos, sobre todo madrugada y por la tarde. En otros momentos el ambiente será soleado, especialmente por la mañana.

Las temperaturas no variarán mucho y las máximas se quedarán en torno a 21 o 23 ºC. El viento soplará del suroeste inicialmente, después pasará a soplar del noroeste y se intensificará considerablemente, especialmente en el litoral.