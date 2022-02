Tolosa mantiene "casi al completo" su programa de Carnavales

SAN SEBASTIÁN, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de la localidad guipuzcoana de Tolosa, Olatz Peón, ha informado de que se ha "logrado mantener casi al completo" el programa de carnavales de este año, que se celebrarán a partir del jueves, "adecuándolo a la situación, a las medidas y a las recomendaciones actuales" para celebrar estas fiestas "de forma segura".

En rueda de prensa en Tolosa, Peón, acompañada de la edil de Cultura, Izarne Iglesias, ha presentado el programa de

Carnavales organizado por el Ayuntamiento guipuzcoano "en estrecha colaboración con los agentes".

La primera edil tolosarra ha destacado que "los carnavales de este año se han organizado en un tiempo récord" y ha agradecido "el trabajo y esfuerzo realizado por los diferentes departamentos y técnicos municipales, agentes del municipio y ciudadanía, en general".

Además, ha señalado que este año los carnavales "serán diferentes", pero "igualmente especiales". "Aunque se haya desactivado la emergencia sanitaria, aún el virus no ha desaparecido por lo tanto, se ha logrado mantener casi al completo el programa, pero se ha tenido que adaptar a la situación y a las recomendaciones actuales", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que "se han tomado medidas para evitar aglomeraciones: se ha ampliado la distancia entre carrozas, la calle Rondilla estará libre de carrozas ( a partir de la casa de cultura) para que la ciudadanía tenga espacio para caminar y la entrada-salida a la plaza se realizará sin txarangas".

Además, ha apuntado que, como en años anteriores, "con el objetivo de promover un consumo de alcohol responsable se realizarán intervenciones callejeras y a fin de garantizar la seguridad ciudadana se reforzarán las labores de vigilancia y se han establecido los protocolos de actuación para trabajar y responder a las necesidades de la ciudadanía de forma coordinada entre la Ertzaintza y la Policía local".

Iglesias ha detallado que "habrá chupinazo de la mano de la sociedad Kabi Alai, Tamborrada y actuación de Arpegi el viernes flaco; tamborrada de adultos el sábado regular; Diana en domingo carnaval y charangas, Alborada, soka muturra y carrozas, aunque no se vaya a llevar a cabo el concurso de carrozas y comparsas".

Participarán un total de 12 carrozas el domingo, dos el lunes y 11 el martes, y se ubicarán en el Paseo de San Francisco, con mayor distancia entre ellas que otros años. Estarán en la calle de 11.00 a 23.00 horas y podrán poner música durante ese tiempo.

Asimismo, como todos los años, el lunes carnaval actuarán los grupos de tiempo libre. El Ayuntamiento continúa con los preparativos para la celebración de los vaquillas y las entradas se pondrán a la venta este martes, online, a partir de las cuatro de la tarde a través de la plataforma 'bibe.me'. Saldrán a la venta localidades de palcos, tendido y grada hasta agotarse las entradas (los palcos son indivisibles y deberán adquirirse en su totalidad). Cada persona podrá adquirir un máximo de cinco entradas.

El 5% de las entradas se venderán, cada día, en la taquilla de la plaza de toros, a partir de las 15.30 horas. Se hará público en la propia taquilla, el número de entradas disponibles cada día. Por último, en caso de que no hubiese vaquillas, el dinero de las entradas adquiridas online se devolvería de forma automática.

Para evitar aglomeraciones en la entrada-salida a la plaza de toros, las txarangas dejarán de tocar a la altura del colegio Herrikide y entrarán a pie a la plaza de toros y harán lo mismo en la salida. Asimismo, se pide a la ciudadanía ponerse tras las

txarangas y no por delante, en aras a agilizar los flujos.

Peón ha esperado que "la celebración de las fiestas este año nos haga recobrar fuerzas e ilusión y disfrutemos de los carnavales todos juntos y sobre todo hago un llamamiento para que sean unas fiestas de todos y para todas las personas, basadas en el respeto, la convivencia y la igualdad".

"A pesar de que este año no haya premio de igualdad, no demos ningún paso atrás, no olvidemos todo el trabajo realizado hasta la fecha a favor de la igualdad y de unas fiestas más igualitarias y en contra la violencia sexista", ha incidido.

En este sentido, ha anunciado que un año más el ayuntamiento promoverá la campaña '#LIBRENonahi' y el material se repartirá entre las personas jóvenes y estará disponible en edificios públicos, comercios y bares.

Por último, para garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de todos, la alcaldesa ha recomendado que "en todos aquellos casos en los que no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros entre personas se utilice la mascarilla, con el objeto de poder disfrutar de las fiestas de forma segura".