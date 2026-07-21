El Torneo Internacional de Balonmano de Egia celebra su 31 edición con un cartel de "máximo nivel"

Presentación del Torneo Internacional de Balonmano de Egia - AYUNTAMIENTO DONOSTIA

SAN SEBASTIÁN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XXXI Torneo Internacional de Balonmano de Egia volverá a reunir este próximo mes de agosto en San Sebastián a algunos de los equipos de "máximo nivel" del panorama nacional e internacional, consolidándose como "uno de los torneos de pretemporada de referencia".

La presentación ha tenido lugar este martes en el Ayuntamiento de San Sebastián, donde la organización ha destacado que la presente edición contará con un cartel "de gran nivel" tanto en categoría masculina como femenina, si bien la competición masculina tendrá finalmente formato triangular debido a la ausencia del CD Bidasoa, motivada por un problema de encaje en su calendario de pretemporada.

Los partidos se jugarán en el polideportivo de Egia. En el torneo masculino participarán Dicorpal BM La Rioja, subcampeón de la Liga Asobal y participante en competición europea; Bathco BM Torrelavega, también clasificado para competición continental; y el conjunto francés Fenix Toulouse, sexto clasificado de la liga francesa.

Asimismo, la organización ha "redoblado esfuerzos para configurar un cuadro femenino "de alto nivel" y ha conseguido reunir a cuatro equipos de gran entidad. El principal atractivo será la presencia del JDA Dijon, vigente campeón de la EHF European League, que volverá a medirse al Super Amara Bera Bera después de eliminar al conjunto donostiarra en la pasada competición europea.

En la rueda de prensa, el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha querido poner en valor que "desde un rincón muy concreto de la ciudad, el barrio de Egia, se organice un evento deportivo que no sea fútbol, se impulse, fortalezca y traspase la barrera de los 30 años con tanto éxito". "Cuando decimos que los barrios de Donostia están vivos, este es un ejemplo perfecto", ha afirmado.

Por su parte, el concejal de Deportes, Iñaki Gabarain, ha animado a la ciudadanía de Donostia y Gipuzkoa "a disfrutar de este gran evento", ya que el Torneo Internacional de Balonmano de Egia "vuelve a reunir a algunos de los mejores equipos del panorama nacional e internacional y será, sin duda, una magnífica oportunidad para disfrutar del mejor balonmano antes del inicio de la temporada".

Asimismo, la diputada de Cultura y Deportes, Goizane Álvarez, ha destacado que este Torneo "representa muy bien el modelo deportivo que defendemos desde la Diputación: clubes arraigados en su entorno, personas voluntarias comprometidas y capacidad para organizar acontecimientos de primer nivel".

"Gipuzkoa tiene una cultura deportiva sólida porque detrás de cada gran cita existe un trabajo constante que debemos reconocer y acompañar. Desde la Diputación queremos destacar especialmente la calidad del cuadro femenino. Contar con cuatro equipos de este nivel, entre ellos el vigente campeón de la EHF European League, es una muestra del camino que debemos seguir", ha concluido.