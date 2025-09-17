Torres confía en que este miércoles se acuerde el traspaso a Euskadi de prestaciones contributivas y el paro

Recuerda que en julio hubo "una serie de reticencias" por el Ministerio dependiente de Sumar "por temas de oportunismo político"

BILBAO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, confía en que este miércoles se acuerde definitivamente el traspaso a Euskadi de prestaciones contributivas y el subsidio de desempleo después de que no se pudiera materializar el pasado mes de julio por "una serie de reticencias" por parte del Ministerio dependiente de Sumar "por temas de oportunismo político".

En declaraciones a los periodistas antes de la inauguración del IV Congreso Internacional sobre la Brecha Salarial en el Palacio Euskalduna de Bilbao, Torres se ha referido a la reunión que este miércoles mantendrá la consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, para tratar de acordar la transferencia de estas materias.

Tal como ha explicado el consejero, durante durante las últimas semanas se ha trabajado en ello para intentar avanzar en su traspaso, después de que este no se concretara, tal como se esperaba, el pasado mes de julio en la reunión bilateral presidida por el Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno del Estado, Pedro Sánchez.

En todo caso, Mikel Torres ha explicado que se lleva ya el trabajo "muy avanzado". "Hemos dejado este verano para pulir los últimos flecos", ha subrayado, para señalar que, por todo ello, confía en que hoy haya "buenas noticias" al respecto, teniendo en cuenta que "el gobierno de España tiene una voluntad manifiesta" para que se materialice la transferencia, "y el presidente del Gobierno también".

Torres ha señalado que el cierre del acuerdo dependerá de la reunión de este miércoles y ha dicho que, si quedara "algún fleco por pulir", espera que en las próximas semanas se solvente.

"Pero yo creo que hoy podemos tener buenas noticias, esperemos que la consejera de Gobernanza así nos lo transmita y, en ese sentido, creo que hay buena disposición por parte del Gobierno de España y el trabajo del Gobierno Vasco ya se ha realizado", ha insistido.

El consejero de Economía ha recordado que en julio hubo "una serie de reticencias por temas de oportunismo político" por parte del Ministerio dependiente de Sumar para estos traspasos, porque no era "un buen momento" para la formación de Yolanda Díaz, que "tenía encima de la mesa otra serie de temas, como la reducción de la jornada laboral", que no ha prosperado finalmente.

APERTURA DE UNA SEGUNDA FASE

"Ahora yo creo que se abre una puerta, una segunda fase en la que los temas que teníamos pendientes van a tener un camino mucho más fácil y yo confío en que esos problemas se hayan superado y que tengamos buenas noticias", ha indicado.

A su juicio, que Euskadi dispusiera de las competencias en materia de prestaciones contributivas y subsidio por desempleo "vendría muy bien al Gobierno Vasco", en especial al departamento de Empleo y Trabajo que él dirige "para completar el sistema de protección". "Cerraríamos un círculo muy importante, que hace ya tiempo que lo estamos pidiendo, y las políticas activas de empleo se completarían", ha concluido.