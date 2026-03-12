Un total de 1.047 profesionales de Osakidetza sufrieron agresión verbal o física el pasado 2025

Día europeo contra las agresiones a profesionales sanitarios y sanitarias - OSAKIDETZA

VITORIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.047 profesionales de Osakidetza notificaron el pasado año una agresión verbal o física en el ejercicio de su actividad laboral, lo que supone un 11% menos que en 2024, siendo, la mayor parte de las notificaciones, un 91%, correspondientes a agresiones sin lesión, es decir, insultos y amenazas.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza ha trasladado estos datos con motivo del 'Día europeo contra las agresiones a profesionales sanitarios y sanitarias', que se conmemora este 12 de marzo.

En este sentido, el Ejecutivo vasco ha reiterado su compromiso con la política de "tolerancia cero ante la violencia, física o verbal, ejercida contra los y las profesionales de Osakidetza", ya que estos hechos, que son "inadmisibles", ya que "no solo tienen consecuencias directas en la salud psicológica y física de los profesionales, sino que repercuten en la calidad de los servicios públicos y en la asistencia que se presta a la población".

Según se recoge en el último balance del Servicio de Prevención Laboral de Osakidetza, del total de agresiones notificadas en 2025, 94 fueron accidentes (el 9%), esto es, agresiones con resultado de lesión, y la mayoría sin causar baja. El resto, un total de 953 (el 91%), fueron agresiones sin lesión, como son los insultos y las amenazas. Por sexo, la mayor parte de las agresiones, un total de 856, se dieron en mujeres, "algo que nos debe de hacer reflexionar".

El número de notificaciones registradas ha disminuido en el último año, concretamente un 11% respecto a 2024, a pesar de la tendencia al alza de los años precedentes, atribuible a una mejora en los protocolos y a una mayor concienciación en torno a este problema, que ha llevado a que sus profesionales den el paso para "denunciar casos que antes quizá no se animaban a notificar".

El descenso registrado en 2025 es consecuencia de que ha habido menos notificaciones por casos de agresiones físicas (accidentes) y, en este sentido, Osakidetza ha recordado que "es pronto aún para valorar si estamos ante un cambio de tendencia que sugiera una mejora de la situación o se trata de algo puntual".

REFORZAR LA PREVENCIÓN

Osakidetza ha destacado que sigue implementando en todas sus organizaciones medidas orientadas a la prevención, fundamentalmente mediante la formación para el personal, para aprender a desactivar y reconducir situaciones de tensión antes de que se conviertan en un problema grave, "reconduciendo episodios incipientes". Y, además, acompañar a quien sufre una agresión y animar a que se notifique siempre.

Así, el Servicio Público Vasco de Salud ha animado a todo el personal a que siga notificando estas situaciones, ya que, para actuar en la prevención, es fundamental conocer el alcance real de las agresiones que se dan en el ámbito de la salud. En la actualidad, la incidencia de las agresiones físicas con lesión es de 2,10 casos por cada 1.000 trabajadores.