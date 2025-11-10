Un total de 11 proyectos de largometraje documental competirán por 30.000 euros en premios en Zinebi Networking

BILBAO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 proyectos de largometraje documental competirán por 30.000 euros en premios en la octava edición del Foro Profesional de Cine Documental Zinebi Networking - Dokumentalen Sorgunea, que cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco, RTVE y EITB.

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao - Zinebi, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, celebrará entre los días 21 y 28 de noviembre la octava edición del Foro Profesional de Cine Documental Zinebi Networking - Dokumentalen Sorgunea, que organiza Zinebi con la financiación del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco y la colaboración de EITB Media S.A.U. (EITB), RTVE, la Asociación Zineuskadi y Europa Creativa Desk Media Euskadi.

Zinebi Networking se consolida como "un espacio de encuentro, acompañamiento y reflexión colectiva en torno a las películas documentales que están en proceso de creación", según ha destacado el ayuntamiento.

Con una atención especial al cine de no ficción, el foro combina análisis, diálogo y asesoramiento profesional, ofreciendo a cineastas y productoras la oportunidad de impulsar sus proyectos en desarrollo o en fase de finalización.

Zinebi Networking mantiene su compromiso con el impulso al talento emergente y la consolidación del tejido audiovisual vasco y estatal, fomentando la coproducción, la reflexión crítica y la creación de redes entre profesionales del cine de no ficción.

En esta octava edición participarán 11 proyectos de largometraje documental, divididos en dos categorías -proyectos en estado de desarrollo y proyectos en fase de finalización-, que competirán por tres premios de 10.000 euros cada uno, con un total de 30.000 euros en ayudas.

La obras, procedentes de Euskadi, del Estado y Latinoamérica, "muestran la vitalidad del documental contemporáneo y su capacidad para explorar nuevos lenguajes, territorios y miradas", han precisado desde el consistorio. Estos proyectos han sido seleccionados por un comité formado por Maui Alena, coordinador de proyectos y comisario; Noemi Cuetos, comisaria y comunicadora; Jorge Tur, cineasta, tutor de dirección y guion de proyectos; y Aida Vallejo, profesora de la Universidad del País Vasco (EHU).

Los proyectos seleccionados para esta edición en estado de desarrollo que optan al Premio Zinebi Networking EITB 2025, por contar con producción o coproducción vasca, son "Al Nervión" de Aitziber Olaskoaga, "Eltzegorra" de David Aguilar Iñigo y "Pajarracos" de Zaira Zanguitu.

Por su parte, competirán por el Premio Zinebi Networking 2025 los proyectos en fase de desarrollo de ámbito estatal "Comando Igualdade. La revolución feminista agitando las aulas" de Xiana do Teixeiro; "De qué hablo cuando hablo de lipo" de Mariu Benzo; "La frontera más corta del mundo" de Román Cadafalch; y "Nuestra piel levantada" de Paolo Natale. El proyecto finalizado "Berdea" de Oihane Ruiz opta al Premio Zinebi Networking EITB 2025.

Además, competirán por el Premio Zinebi Networking 2025 los proyectos en fase de finalización de ámbito estatal "Como Manolete en la víspera" de su muerte de Álvaro Gómez-Pidal; "Reflejos de la casa verde" de Antonio Morales; y "Taranta" de Samuel Nacar.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El programa de actividades del Foro Profesional de Cine Documental Zinebi Networking - Dokumentalen Sorgunea, que se celebrarán en Azkuna Zentroa, incluye, el martes 25, un encuentro sobre laboratorios de creación audiovisual en el que participarán la cineasta María Elorza, el director y productor Rafael Molés y la coordinadora del programa de mentoría Noka Ekoizpena, Sara Hernádez.

Zinebi mantiene con el proyecto Aukera, impulsado y organizado por (H)emen Elkartea, y acogerá, el miércoles 26 de noviembre, la presentación pública de los proyectos de cortometraje que han participado este año.

Además, el sábado 22, tendrá lugar, por cuarta edición, un encuentro con representantes de los distintos catálogos de distribución autonómicos de cortometrajes. En esta ocasión, el encuentro contará con la presencia de la germana Anne Gaschütz, directora del Festival de Cortometrajes de Dresden y miembro del comité selección del Festival Internacional de Cine de Locarno.