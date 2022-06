Un total de 1.284 familias se benefician del programa de bonificaciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

BILBAO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.284 familias se benefician del programa de bonificaciones para perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o el Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, frente a las 532 contabilizadas cuando se inició el programa hace cinco años, según ha explicado el presidente del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Kepa Odriozola.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha recordado la existencia de bonificaciones en la tasa de saneamiento para personas perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que conlleva una reducción del 80% de la tasa de saneamiento de los consumos domiciliarios y puede solicitarse en cualquier momento del año.

En función de los datos que ha aportado, este programa de ayudas ha pasado de las 532 familias que se beneficiaron de las bonificaciones hace cinco años, cuando se puso en marcha, a las 1.284 en 2022. Según ha explicado, estos hogares se ahorran unos 63 euros en cada factura y el Consorcio asume al año alrededor de 62.000 euros.

En la misma línea, ha destacado que el Consorcio "se adapta a la situación de cada familia" y, si pide fraccionamiento por dificultad para afrontar el pago de facturas porque "estamos en tiempos muy malos", se realiza un "fraccionamiento a la carta" y se ajusta a "posibilidades de cada familia en concreto en ese momento".

Según ha remarcado, "nunca cortamos el agua" a quien no puede pagar, si bien ha precisado que "hablamos de quien no puede pagar y no de aquellos que quieren engañar usando de forma fraudulenta la toma", algo que sucede de manera "residual".

Por otro lado, ante las noticias que se conocen "periódicamente" de personas que se hacen pasar como técnicos o inspectores del Consorcio y piden dinero por esa visitas, ha subrayado que "ningún profesional acreditado del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia va a pedir jamás abonar una cantidad por ningún servicio que realiza". "Todo el personal va debidamente identificado y nunca se pide importe algún en domicilio", ha insistido.

Asimismo, ha defendido que se cuenta con "una de las mejores aguas del grifo del Estado" y, en este sentido, ha subrayado que se realizan una "enorme cantidad de análisis" en todo el proceso para controlar la calidad del agua. Por ello, ha animado a consumir agua del grifo porque es "excelente", de calidad "muy alta" para consumo personas y cualquier tipo de uso.

ESTRUCTURA SANEADA

El responsable del Consorcio ha recordado, por otro lado, que, tal y como se explicó en la reciente Asamblea de la entidad, el estado financiero de la entidad es "muy bueno" y la cuenta anual de 2021 refleja una liquidación con "un beneficio en la cuenta de 6,7 millones, que no está nada mal".

De este modo, ha destacado que presenta una "estructura saneada", no tiene endeudamiento y "paga las facturas a proveedores entre 25-26 días, cuatro por debajo de lo que establece la ley", por lo que, teniendo en cuenta que sobre todo trabaja con pequeñas y medianas empresas, contribuye a fortalecer el tejido del territorio.

Finalmente, ha explicado que las actuaciones que realiza el Consorcio requieren una planificación "muy minuciosa" y están adaptadas a "la realidad de cada municipio y eskualde" pero "siempre asegurando que los principios de la integración de la gestión del agua, la homogeneidad en la calidad del servicio, la uniformidad d las tarifas...".

Según ha indicado, los programas y planes de inversiones han de ser "económicamente viables y ejecutables en el tiempo establecido", pero también es preciso ser "lo suficientemente flexible" para adecuarse a los "imprevistos" que van surgiendo como la pandemia, el encarecimiento "brutal" de la energía, la guerra en Ucrania o la falta de suministros.