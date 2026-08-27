Un total de 14 cortometrajes optan al premio Tabakalera-Nest del 74 Festival de Cine de San Sebastián

Un total de 14 cortometrajes competirán en Nest. - FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

SAN SEBASTIÁN 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 cortometrajes de formas y temáticas diversas competirán por el Premio Laboratorio de Cine y Audiovisual Tabakalera-Nest de la 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará en la capital guipuzcoana del 18 al 26 de septiembre.

Según ha informado el certamen, los trabajos seleccionados proponen "un recorrido por diferentes experiencias y conflictos humanos en torno al vínculo paterno-filial, los lazos afectivos, y las huellas que dejan en nuestra identidad esas relaciones".

Contadas a través de propuestas formales muy diversas, como ensayos, ficción o no ficción, algunas historias reflejan "la dualidad entre la memoria y el olvido, o la tradición y el progreso; otras ponen el foco en vivencias asociadas al despertar del deseo o el descubrimiento de la propia identidad, mientras que otros títulos retratan la dureza de la reinserción social o la crueldad de la violencia machista", han añadido desde el Zinemaldia.

En esta edición se han recibido un total de 503 propuestas de 232 escuelas de 61 países distintos, lo cual supone "un nuevo récord de inscripción" en la historia del encuentro internacional de estudiantes de cine del Festival de San Sebastián, que en su vigésimo quinta edición ha seleccionado trabajos de escuelas de Alemania, Austria, China, Dinamarca, España, Indonesia, Japón, México, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Dominicana y Suiza.

Entre los más de mil cineastas que han participado en el encuentro desde su creación en 2002, figuran nombres como el de Leonardo van Dijl, Oren Gerner, Raven Jackson, Isabel Lamberti, Léa Mysius, Jerónimo Quevedo, Kiro Russo o Laura Wandel, que después han estrenado sus siguientes obras tanto en San Sebastián como en otros prestigiosos festivales del circuito internacional.

Es el caso también de Diego Céspedes, director de 'La misteriosa mirada del flamenco/The Mysterious Gaze of the Flamingo', que ganó el Premio Un Certain Regard de Cannes y se programó en Horizontes Latinos, o de Jaume Claret Muxart, que estrenó 'Estrany riu' ('Extraño río') en la sección Orizzonti de Venecia y después formó parte de Zabaltegi-Tabakalera.

En la 74 edición del Festival, cineastas que en su día compitieron con sus cortos en Nest participarán con sus largometrajes en distintas secciones. Es el caso, por ejemplo, de Javier Ruiz Caldera, que presentó en la primera edición de Nest el corto 'Treitum' (2002) y este año concursará en la Sección Oficial con '5 minutos más/ 5 more minutes'.

En New Directors, figuran respectivamente con 'Sieben Tage Februar/ February, Seven Days' y 'Bloques erráticos/Erratics' Tatjana Moutchnik y Thomas Woodroffe, que antes pasaron por Nest con 'Der letzte Kuss/ The Last Kiss' (2014) y 'Fiebre Austral/Austral Fever' (2019).

Además, Horizontes Latinos incluye la película 'Moscas/ Flies', de Fernando Eimbcke, quien mostró el cortometraje No todo es permanente en la edición de Nest de 2008. Un año después, Bojina Panyotova estuvo en la sección con A domicile, mientras que en esta edición concursará en Zabaltegi-Tabakalera con With Love and Rage.

El encuentro de estudiantes de cine se celebrará durante la 74 edición del Festival entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre. Durante cinco jornadas, las catorce personas seleccionadas presentarán sus obras, asistirán a conversaciones de cineastas y celebrarán encuentros con profesionales de la industria.

De entre todos los trabajos escogidos, un jurado constituido por estudiantes de las escuelas seleccionadas y presidido por un profesional del cine, otorgará el Premio Laboratorio de Cine y Audiovisual Tabakalera-Nest, dotado con 10.000 euros para la directora o el director del corto ganador.

Asimismo, por segundo año consecutivo, SFC|Rendez-vous Industry, foro profesional de cortometrajes organizado por el Festival de Cannes, ofrecerá a las y los cineastas seleccionados en Nest la oportunidad de inscribir sus películas de forma gratuita como parte del catálogo de mercado comisionado, y de participar en los eventos de industria que tendrán lugar del 16 al 19 de mayo de 2027 en el Short Film Corner de Cannes.

Como es habitual, durante el encuentro de estudiantes, se proyectará de forma ininterrumpida en el Estudio de Medialab Tabakalera todos los cortometrajes premiados en la historia de la sección con entrada libre.