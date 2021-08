Un total de 17 producciones vascas formarán parte de la programación de 69 Festival de Cine de San Sebastián

La trayectoria del programa Kimuak será reconocida con el Premio Zinemira

SAN SEBASTIÁN, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 producciones vascas formarán parte de la programación del 69 Festival de San Sebastián, que se celebrará en la capital guipuzcoana del 17 al 25 de septiembre. Los cineastas Asier Altuna, Icíar Bollaín, Iñaki Alforja e Iban Toledo, Javier Corcuera, Iker Elorrieta, Xabier Erkizia, Maider Oleaga, Maru Solores y Hernán Zin competirán por el Premio Irizar al Cine Vasco en el certamen donostiarra.

En rueda de prensa en Tabakalera de San Sebastián, el director del Festival, José Luis Rebordinos, y la responsable de comunicación del certamen, Ruth Pérez de Anuncita, han presentado el cine vasco que podrá verse en esta 69 edición del Zinemaldia. A la comparecencia han asistido, entre otros, representantes del consejo de administración del certamen como el consejero vasco de Cultura, Bingen Zupiria.

Rebordinos y Pérez de Anuncita han indicado que diecisiete títulos -trece largometrajes, un corto, una serie, un filme en fase de producción y un proyecto- conforman la participación vasca de la 69 edición del Festival de San Sebastián, repartida entre Sección Oficial, Zabaltegi-Tabakalera, Zinemira, las galas de Cine Vasco y EiTB, WIP Europa e Ikusmira Berriak.

Zinemira, la sección dedicada específicamente al cine vasco, está organizada por el Festival de San Sebastián y el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, cuenta con el patrocinio de Irizar y EITB, y la colaboración de Filmoteca Vasca, las asociaciones de productores EPE/APV e IBAIA, y Zineuskadi.

En esta edición, Zinemira contiene once títulos de ficción y no ficción. Siete de ellos, por su condición de estreno mundial en el Festival, optarán al Premio Irizar al Cine Vasco junto a otros dos trabajos presentes en otros apartados del Festival. Así, en total serán nueve las producciones que competirán por el premio de 20.000 euros para la productora o productoras de la película.

Javier Corcuera (Lima, 1967), galardonado con un Goya, una Biznaga de Plata en Málaga y una mención especial del jurado Fipresci en San Sebastián por 'La espalda del mundo' (Zabaltegi-New Directors, 2000), regresará al Festival con 'No somos nada/ We Are Nothing', una película de no ficción rodada durante la gira de despedida de La Polla Records, el "histórico" grupo punk liderado por Evaristo Páramos.

El estreno de 'Aztarnak- Huellas/ Imprints', el segundo largometraje de Maru Solores (San Sebastián, 1968) tras Camera obscura (Zinemira, 2012), clausurará Zinemira. La película de la autora del premiado cortometraje 'Dortoka uhartea' ('La isla de la tortuga', 2002) reflexiona sobre las huellas que nos dejan los años de la infancia y que no recordamos.

Los realizadores Iñaki Alforja (Pamplona, 1967) e Iban Toledo (Beasain, Gipuzkoa, 1978) firman 'Bolante baten historia/ Story of a Steering Wheel' ('Historia de un volante'), la investigación sobre la desaparición de José Miguel Etxeberria Álvarez, Naparra, y la búsqueda de su cuerpo durante más de 40 años por parte de su familia, que se estrenará en el Festival.

'El radioaficionado/ The Radio Amateur' es el primer largometraje de ficción de Iker Elorrieta (Bilbao, 1977), autor de no ficciones como la premiada 'I Forgot Myself Somewhere' (2017). El radioaficionado está protagonizado por un treintañero con autismo que regresa a su localidad natal tras la muerte de su madre.

El artista sonoro, productor musical e investigador Xabier Erkizia (Lesaka, Navarra, 1975) debuta como realizador con 'O Gemer/ The Moaning' ('El gemir'), una película experimental inspirada en el peculiar sonido que reproducen los carros de bueyes. Maider Oleaga (Bilbao, 1976) estrenará en San Sebastián 'Kuartk Valley', la historia de un western rodado en y con un pueblo de un valle alavés.

Por su parte Hernán Zin (Buenos Aires, 1971) ha seguido al grupo de música Belako a lo largo de 2020: desde la suspensión de 60 conciertos previstos a su reinvención en el contexto pandémico con una gira por autocines. 'Pandemic Tour 2020 Belako' acompaña en su periplo a Josu Ximun Billelabeitia, Lore Nekane Billelabeitia, Cris Lizarraga y Lander Zalakain, los componentes de la banda de Mungia (Bizkaia).

GALA CINE VASCO

La Gala del Cine Vasco acogerá el estreno del filme 'Hondalea: Abismo marino/ Hondalea: Marine Abyss', una película de no ficción dirigida por Asier Altuna (Bergara, Gipuzkoa, 1969) en torno a la obra que la artista Cristina Iglesias ha creado para la isla de Santa Clara en San Sebastián.

Además, competirá también por el Premio Irizar al Cine Vasco 'Maixabel' de Icíar Bollaín (Madrid, 1967), que forma parte de la Sección Oficial y en la que Blanca Portillo encarna a la viuda del dirigente socialista asesinado por ETA Juan Mari Jáuregui.

Fuera de competición en la Gala EiTB se presentará el primer capítulo de la serie 'Irabazi arte', dirigida por Javier García de Vicuña y producida por Pausoka, centrada en una futbolista adolescente que pierde a su madre y se muda de Barcelona a su pueblo natal en Euskadi.

Aitor Merino (San Sebastián, 1972), que codirigió junto a su hermana 'Amaia Asier ETA biok/ Asier AND I (Asier y yo)', Premio Irizar al Cine Vasco en 2013, presentará 'Fantasía', tras su estreno en el Festival de Málaga. 'Fantasía', cuyo proyecto también fue desarrollado en la primera edición de Ikusmira Berriak, traza la historia de una familia a través de recuerdos y un viaje en crucero.

Igor Legarreta (Leioa, Bizkaia, 1973) presentará su segundo largometraje 'Ilargi guztiak. Todas las lunas/ All the Moons', una fábula sobre la muerte y la inmortalidad que transcurre entre finales del siglo XIX y principios del XX. 'Paperezko hegoak' ('Alas de Papel') es el nuevo trabajo del cineasta, profesor y guionista Josu Martínez (Bilbao, 1986) y el debut como realizadora de la periodista y escritora Samara Velte (Zarautz, Gipuzkoa, 1991). Ambos documentan con testimonios y archivos inéditos la operación contra el periódico Euskaldunon Egunkaria.

Mireia Gabilondo (Bergara, 1965) ha adaptado la obra de teatro 'Erlauntza/ The Hive' ('Enjambre') junto a Kepa Errasti, autor del texto dramático. Otra producción vasca que formará parte de la programación del Festival pero que no competirá por el Premio Irizar al Cine Vasco por haberse estrenado antes de su pase por San Sebastián es el cortometraje 'Heltzear' de Mikel Gurrea (San Sebastián, 1985) que se proyectará en Zabaltegi-Tabakalera.

Además, dos proyectos de películas vascas también formarán parte del programa de la 69 edición del Festival. 'Misión a Marte/ Mission to Mars', la ópera prima del catalán Amat Vallmajor del Pozo (Verges, 1996), alumno de la Elías Querejeta Zine Eskola, participará en WIP Europa, la sección de work in progress del Festival para producciones europeas. Otra alumna de Zine Eskola en la especialidad de Creación, Marina Palacio (San Sebastián, 1996), trabaja en su primer largometraje, 'Y así seguirán las cosas/ And thus it will go on' en el contexto de las residencias de Ikusmira Berriak.

Por otro lado, la trayectoria del programa Kimuak, el catálogo de cortometrajes vascos, será reconocida con el Premio Zinemira. El nuevo cartel que se mostrará en la Gala del Cine Vasco ha sido creado por la pintora guipuzcoana Udane Juaristi (Azkoitia, 1985), mientras que la artista y cineasta Bego Vicario (Caracas, 1962) ha diseñado el cartel de Perlak que enmarcará las presentaciones de las películas de esa sección en el Teatro Victoria Eugenia.