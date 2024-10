Un total de 20.000 patos surcan la Ría de Bilbao en la duodécima edición de la 'Estropatada'

BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 20.000 patos han surcado este domingo la Ría de Bilbao en la XII edición de la 'Estropatada', iniciativa organizada por la Fundación The Walk On Project con el objetivo de recaudar fondos para luchar contra las enfermedades neurodegenerativas.

La prueba, que ha sido retransmitida por streaming, se ha desarrollado desde las 15.30 horas, momento en que los patos han sido soltados desde el puente Euskalduna. Esta carrera en la Ría de Bilbao se celebra desde hace unos años con 'biopatos' fabricados con material de origen vegetal.

La 'Estropatada' viene precedida de la celebración, este pasado sábado, de una nueva edición del WOP Challenge Bilbao Bizkaia, una carrera a relevos con más de 120 equipos inscritos y cerca de 1.000 participantes de varios países en la que los participantes "suman minutos de ciencia antes de situarse en línea de salida".

WOP destina el beneficio de toda su actividad a la investigación de terapias para enfermedades neurodegenerativas. Hasta la fecha se han destinado más de un millón de euros a la lucha de enfermedades neurodegenerativas con varios proyectos internacionales financiados y sensibilización a favor de la ciencia.

WOP FESTIVAL

Además, este semana WOP en Bilbao-Bizkaia por las enfermedades neurodegenerativas tendrá su continuidad el próximo sábado, 12 de octubre, con la celebración de la XIII edición del WOP Festival, con un cartel que cuenta con The Last Internationale, Los Estanques, Mikel Renteria & The WOP Band y Amann & The Wayward Sons.

La programación terminará el 13 de octubre con la subida popular anual al Gorbeia con el Gorbeia WOP Day 2024. En estos eventos WOP cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco y el patrocinio de BBK, Metro Bilbao, entre otros.