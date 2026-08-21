Un total de 21 títulos optarán al Premio Zabaltegi-Tabakalera del 74 Festival de Cine de San Sebastián

Fotograma de Jaleos de Isaki Lacuesta. - ZINEMALDIA

SAN SEBASTIÁN, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 21 títulos, 13 largometrajes, siete cortometrajes y un mediometraje de directores como María Alché y Benjamín Naishtat, Tizza Covi y Rainer Frimmel, Radu Jude, Lee Chang-dong, Federico Luis, Tsai Ming-Liang y Jane Schoenbrun, entre otros cineastas, optarán al Premio Zabaltegi-Tabakalera de la 74 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra del 18 al 26 de septiembre en la capital guipuzcoana. La sección incluirá también, fuera de concurso, una performance audiovisual de la mano de la cineasta y escritora Albertina Carri.

La sección prevé cinco estrenos mundiales y 'Pedro en el país', de María Alché y Benjamín Naishtat, inaugurará este apartado, mientras que 'Jaleos', de Isaki Lacuesta, lo clausurará, según han informado desde el Zinemaldia.

El Premio Zabaltegi-Tabakalera está dotado con 20.000 euros destinados a la directora o al director (6.000 euros) y a la distribuidora de la película en España (14.000 euros).

Inaugurará la sección 'Pedro en el país/ Pedro in the Land', un largometraje de no ficción en el que Pedro Catella recorre su propia vida en América Latina. Este largometraje, estreno mundial, está codirigido por María Alché (Buenos Aires, 1983) y Benjamín Naishtat (Buenos Aires, 1986), muy vinculados con el Festival de San Sebastián. Ambos compitieron en la Sección Oficial con 'Puan' (2023), que obtuvo el Premio del Jurado al mejor guion y la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista para Marcelo Subiotto (ex aequo con Tatsuya Fuji).

Anteriormente, Alché ganó el Premio Horizontes con 'Familia sumergida / A Family Submerged' (2018), mientras que Naishtat obtuvo la Concha de Plata a la mejor dirección por 'Rojo' (2018), tras haber participado también en Horizontes Latinos con 'Historia del miedo / History of Fear' (2014).

María Aparicio (Córdoba, 1992) competirá con 'A veces me entra tristeza, otras veces rebelión / Sometimes Sadness, Sometimes Rebellion', tras su estreno en Giornate degli Autori del Festival de Venecia. La película sigue a Eva, una argentina que durante una estancia en Madrid conoce a un historiador que investiga la figura de Juan Bialet Massé y las luchas obreras argentinas.

Los hermanos Tanmay Chowdhary (Calcuta, 1990) y Tanvi Chowdhary (Calcuta, 1995) presentarán en estreno mundial 'Abhinetri/ Actress', un cortometraje acerca de una joven aspirante a actriz que ve cómo la línea que separa la interpretación de la realidad comienza a difuminarse. Ambos colaboraron previamente en 'Madhu/ Honey' (2022), seleccionado en diversos festivales internacionales.

En 'The Loneliest Man in Town' ('El hombre más solitario de la ciudad'), Tizza Covi (Bolzano, 1971) y Rainer Frimmel (Viena, 1971) vuelven a apostar por intérpretes no profesionales y escenarios naturales para narrar la vida de un músico de blues ya entrado en años. Desde 2002, el dúo italiano-austriaco ha codirigido numerosas películas con su productora Vento Film. En 2009 'La Pivellina/ Little Girl' fue seleccionada en la Quincena de Cineastas del Festival de Cannes, y llegó a representar a Austria en los Oscar.

Después de su estreno en el Festival de Rotterdam, Mo Harawe (Mogadiscio, 1992) participará con el corto 'Whispers of a Burning Scent', protagonizado por un músico de bodas que ve cómo su vida privada queda expuesta al escrutinio público.

Radu Jude (Bucarest, 1977) y Adrian Cioflânca (Piatra Neam, 1974) formarán parte de la pugna por el Premio Zabaltegi-Tabakalera con 'Plan contraplan/ Shot Reverse Shot', un cortometraje que muestra el lado cómico de la historia contraponiendo las fotografías tomadas por el periodista Edward Serotta en su visita a la Rumanía comunista a las que le sacó a él la policía secreta mientras las hacía.

Tras su estreno en 'Giornate degli Autori de Venecia', David Lamelas (Buenos Aires, 1946) e Ignacio Masllorens (Buenos Aires, 1973) presentarán 'El fantasma/ The Phantom', su debut en el largometraje, sobre dos jóvenes productoras que reciben el encargo de realizar un documental sobre una esquiva figura de la vanguardia argentina de los años 60.

El guionista, novelista y cineasta surcoreano Lee Chang-dong (Daegu, 1954) proyectará 'Ga-neung-han Sa-rang/ Possible Love', que sigue a dos parejas cuyas formas de vida, aparentemente opuestas, acaban cruzándose y alterando el equilibrio de sus rutinarias existencias.

Tras alzarse con la Palma de Oro al mejor cortometraje en el Festival de Cannes, Federico Luis (Buenos Aires, 1990) participará en Zabaltegi-Tabakalera con 'Para los contrincantes/ For the Opponents', una película sobre un joven mexicano que sueña con convertirse en campeón de boxeo.

Tobias Nölle (Zúrich, 1976) y Loran Bonnardot (París, 1973) competirán con 'Tristan Forever', una docuficción que acompaña al médico Bonnardot en su regreso a Tristan da Cunha, la isla habitada más remota del mundo y su retiro espiritual desde hace tres décadas, adonde esta vez viaja con la intención de no regresar.

Marie-Rose Osta (Zahlé, 1987) participará en Zabaltegi-Tabakalera con 'Yawman ma walad/ Someday a Child', ganadora del Oso de Oro al mejor cortometraje en la Berlinale de este año. En la película, un niño se ve obligado a ocultar unos poderes extraordinarios mientras vive con su tío en una aldea libanesa marcada por el constante ruido de los aviones de combate.

En el mediometraje 'With Love and Rage', Bojina Panayotova (Sofía, 1982) traslada al espectador a 1980, tras la elección de Ronald Reagan como presidente de EEUU, cuando 2.000 mujeres rodearon el Pentágono para protestar contra la maquinaria bélica. Panayotova formó parte de Nest en 2009 con 'A domicile' y debutó en el largometraje con 'I See Red People' (2019), estrenado en la sección Panorama Dokumente de la Berlinale. Ese mismo año obtuvo el Premio del Público en Locarno con 'Camille', escrita junto a Boris Lojkine.

'La belle année' es una autoficción en la que la directora sueca Angelica Ruffier (Lule, 1988) se interpreta a sí misma y que ha sido distinguida con el Premio Especial del Jurado en la Tiger Competition de la última edición del Festival de Róterdam.

Jane Schoenbrun (Nueva York, 1987) presentará 'Teenage Sex and Death at Camp Miasma' ('Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma'), seleccionada en Un Certain Regard del Festival de Cannes y ganadora de la Queer Palm, en la que una joven directora trata de resucitar una decadente franquicia slasher y acaba adentrándose, junto a la protagonista de la película original, en un universo de deseo, miedo y delirio sangriento.

Dorothea Sing Zhang (1999) competirá con 'As a Cure', cortometraje que culmina su 'Mommy trilogy' y que llegará a San Sebastián tras su estreno en el Festival de Locarno. En él, una joven busca entre las dunas su documento de identidad para poder matricularse en la Academia de Ópera de Pekín. Salka Tiziana (Múnich, 1992) estrenará a nivel mundial 'Gluey Feathers', cortometraje de ficción que retrata a un grupo de temporeros en el norte de Alemania.

Por último, la cineasta y escritora Albertina Carri (Buenos Aires, 1973) presentará fuera de concurso 'Cine vivo: un artefacto', una performance audiovisual que combina la lectura de textos de su libro 'Cine vivo', dedicados a reflexionar sobre el cine, la memoria, el archivo y las formas de crear y mirar imágenes y sonidos.

Se trata de la primera representación en España y contará con intervenciones sonoras en directo realizadas por Paloma Peñarrubia a partir del sonido de las plantas. La propuesta se completa con la proyección del cortometraje 'Cine puro', elaborado a partir de material fílmico degradado por hongos hasta hacer desaparecer las imágenes originales.