Un total de 350 escaparates de San Sebastián muestran su apoyo a la Real Sociedad ante la final de la Copa del Rey

Escaparate donostiarra - SSHOPS

SAN SEBASTIÁN 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 350 escaparates de San Sebastián se han sumado a la campaña de San Sebastián Shops 'Poliki-poliki irabazi arte!' (¡Despacio hasta ganar!, en euskara) en apoyo a la Real Sociedad ante la final de la Copa del Rey que disputará el sábado contra el Atlético de Madrid.

En un comunicado, San Sebastián Shops Donostia, que ha puesto en marcha esta iniciativa en colaboración con el Departamento de Comercio del Gobierno Vasco, ha explicado que el artista local Marcos Martínez firma un cartel "especial con las figuras y capitanes más representativos de la historia de la Real".

En el marco de esta iniciativa un total de 350 escaparates donostiarras lucen carteles y están ambientados "para llenar las calles de ilusión, orgullo y sentimiento compartido", han apuntado las mismas fuentes.

Desde San Sebastián Shops han incidido en que esta campaña pretende "trasladar el espíritu del equipo a cada rincón de Donostia, implicando al comercio local como motor de cohesión social y como fiel reflejo de la identidad donostiarra".

De este modo, "los establecimientos se convierten en auténticos altavoces de una emoción colectiva que trasciende lo deportivo, reforzando el vínculo entre la ciudadanía, el comercio y la ciudad", ha apuntado.

Desde San Sebastián Shops Donostia se anima a la ciudadanía a "recorrer los barrios, disfrutar del ambiente generado en torno a esta cita tan especial y apoyar tanto al equipo como al comercio local, que día a día da vida a Donostia".