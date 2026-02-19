Un total de 39 localidades de Bizkaia se suman a la liga deportiva entre municipios Kirolur

Archivo - Una persona corriendo . - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 39 localidades de Bizkaia se han sumado, por el momento, al reto Kirolur puesto en marcha por la Diputación, una liga deportiva entre municipios del territorio basada en el registro de kilómetros realizados por las personas inscritas a través de una aplicación móvil.

La iniciativa, concebida por la Diputación como "una oportunidad para fomentar la actividad física de la ciudadanía mediante una dinámica participativa y colectiva apoyada en la tecnología", se presentó el pasado mes de enero a los municipios en el segundo encuentro de responsables municipales del deporte municipal de Bizkaia.

En función de los datos aportados este jueves por la portavoz foral y diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, un total de 39 municipios se han apuntado ya para participar en este reto deportivo enmarcado en las acciones especiales organizadas con motivo de la declaración de Bizkaia como Territorio Europeo del Deporte.

Así, tomarán parte en esta liga: Abanto-Zierbena, Alonsotegi, Arrigorriaga, Artzentales, Barakaldo, Basauri, Berango, Bermeo, Berriz, Bilbo, Durango, Elorrio, Erandio, Ermua, Errigoiti, Etxebarri, Galdames, Getxo, Gordexola, Gorliz, Güeñes, Karrantza Harana, Lanestosa, Leioa, Markina-Xemein, Maruri-Jatabe, Mundaka, Muskiz, Ondarroa, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Trucios, Urduliz, Urduña, Usansolo, Zalla y Zierbena.

El plazo para la inscripción de municipios sigue abierto, por lo que la Diputación ha animado al resto de localidades de Bizkaia a que se registren también.

Cada municipio participante constituye un equipo que compite en una liga basada en el registro de kilómetros activos realizados por las personas inscritas a través de una aplicación móvil compatible con distintos dispositivos y plataformas de seguimiento de actividad física. El sistema de clasificación incorpora además una ponderación en función de la población para garantizar "una competición equilibrada" entre municipios de distinto tamaño.

Las actividades contabilizadas son aquellas que implican desplazamiento activo y pueden medirse mediante GPS, como caminar, correr o desplazarse en bicicleta. Cada kilómetro registrado se transforma en puntos, con "una valoración ajustada en función del tipo de actividad realizada", ha explicado la Diputación.

El calendario del reto se estructura en tres periodos a lo largo del año, el de primavera del 15 de abril al 17 de mayo, el de verano del 15 de junio al 15 de julio, y el de otoño del 23 de septiembre al 23 de octubre.

Tras la inscripción de los municipios, serán las personas participantes las que deban inscribirse y descargarse la app Wellk para poder contabilizar sus kilómetros activos y sumar puntos para su municipio.

Durante los próximos días, desde el Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Bizkaia se contactará con cada municipio para concertar una reunión individual, en la que se explicará en detalle el funcionamiento de la iniciativa y el sistema de premios, se resolverán posibles dudas y se facilitarán los materiales de comunicación para su difusión.

PANCARTAS

Por otro lado, este fin de semana se activará la campaña anunciada por la Diputación de Bizkaia para promover un entorno "educativo, seguro y respetuoso" durante las jornadas deportivas, que anima a mostrar pancartas con el lema 'Errespetua' en los encuentros de deporte escolar.

La iniciativa se ha impulsado para reforzar la sensibilización en los deportes con mayor participación tras detectar a través de la herramienta Kirola On que "gran cantidad de casos" de las incidencias son "agresiones verbales violentas por parte de personas adultas que están en las gradas viendo los partidos" de los menores.

Según ha explicado Arrizabalaga, la iniciativa da comienzo en los encuentros de fútbol (con 198 entidades), baloncesto (120 entidades), y balonmano (43 entidades).