Un total de 400 estudiantes se formarán en 2026 en el Aula de sostenibilidad impulsada por Fundación Elecnor y Deusto

Fundación Elecnor y Universidad de Deusto renuevan el cinvenio de colaboración - FUNDACIÓN ELECNOR

BILBAO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación Elecnor y la Universidad de Deusto han renovado su acuerdo de colaboración para la puesta en marcha del Aula de Sostenibilidad 'Fundación Elecnor-Deusto Business School', iniciativa que se desarrollará en los campus de Bilbao y San Sebastián y formará el próximo año a 400 estudiantes de primer curso del grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE) en competencias prácticas de sostenibilidad y ética empresarial.

Según ha informado Fundación Elecnor, el nuevo convenio "refuerza y amplía un compromiso compartido en la formación práctica de las nuevas generaciones".

En el acto de firma han participado el rector de la Universidad de Deusto, Juan José Etxeberria Sagastume, y el presidente de la Fundación Elecnor, Fernando Azaola Arteche. También han asistido la vicerrectora de Relaciones Institucionales, María José Aranguren, la directora general de Deusto Business School Executive Education, Almudena Eizaguirre, y el director de la Fundación Elecnor, Jorge Ballester.

El Aula de Sostenibilidad se desarrollará en 2026, dentro de la asignatura 'Empresa y Sostenibilidad'. La iniciativa incluirá una competición basada en la gamificación, en la que el alumnado trabajará en equipo a través de un simulador empresarial, The Triple Connection, que les retará a gestionar una empresa ficticia de batidos de chocolate "con impacto social, medioambiental y económico".

Los estudiantes deberán tomar "decisiones complejas" bajo "los tres pilares clave de la sostenibilidad: personas, planeta y prosperidad". Según sus organizadores esta dinámica "refuerza el aprendizaje con una experiencia práctica, moderna e innovadora" e introduce, desde el primer semestre, "conceptos clave de sostenibilidad con impacto significativo en términos de concienciación".

La colaboración entre Fundación Elecnor y la Universidad de Deusto comenzó en 2011 y, desde entonces, se ha mantenido "de forma ininterrumpida". La colaboración se inició poco después del nacimiento de Fundación Elecnor en 2008, en el marco del 50 Aniversario del Grupo Elecnor y, desde entonces, ha impulsado diversas iniciativas conjuntas en el área estratégica de Formación e Investigación de la Fundación.

Según los firmantes, el nuevo acuerdo "profundiza en esta trayectoria, reforzando la voluntad de desarrollar talento y promover prácticas responsables en el ámbito empresarial".

Fundación Elecnor ha asegurado que la sostenibilidad es "un pilar fundamental en su misión de contribuir al progreso de la sociedad y en su compromiso con el futuro de las nuevas generaciones". "La Fundación se guía por principios como sostenibilidad, cooperación y protección del medio ambiente", ha precisado.

La Fundación ha añadido que tiene "la firme convicción" de que el trabajo en las empresas y los proyectos que se realizan "no deben limitarse a la mera búsqueda de una rentabilidad económica", sino que "deben aplicar criterios de sostenibilidad que aseguren un mayor valor social, ambiental y económico a largo plazo".