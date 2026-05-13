Un total de 59 familias con hijos menores utilizaron en 2025 el servicio de conciliación del Ayuntamiento de Vitoria

Servicio Concilia - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Concilia, el servicio creado por el Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la conciliación, destinado a familias con hijos e hijas con edades entre 4 meses y 12 años, atendió durante el pasado año a un total de 59 familias y 107 menores, quienes acudieron al recurso mientras sus progenitores asistían a citas médicas y actividades formativas o laborales, o realizaban gestiones.

Estos datos han sido facilitados este miércoles en rueda de prensa por el concejal de Políticas Sociales, Lucho Royero, quien ha explicado que se trata de "un espacio de juego y relación en el que los niños y niñas son atendidos por monitoras, se relacionan y se divierten, mientras sus progenitores acuden a consultas médicas o urgencias hospitalarias, o hacen actividades formativas, laborales u otras gestiones imprescindibles".

"Se trata de facilitar a madres y padres alternativas temporales para la atención y el cuidado de sus hijos e hijas mientras hacen cosas tan importantes como una entrevista de trabajo, interponer una denuncia o ir a clase de castellano. El objetivo fundamental es favorecer la inclusión sociolaboral de las personas cuidadoras", ha subrayado.

El edil ha expuesto que el servicio Concilia pueden solicitarlo progenitores que necesitan apoyo para cuidar a sus hijas e hijos cuando se dan situaciones sobrevenidas, como asistir a citas médicas o actividades formativas y laborales, o realizar gestiones administrativas.

El responsable de Políticas Sociales ha querido remarcar que el espacio Concilia no es asimilable a una escuela de Educación Infantil o Primaria, sino a una ludoteca en la que se juega y se hacen deberes. Por ello, las personas que atienden el servicio son monitoras, no pedagogas ni educadoras.

Concilia, que cuenta con apoyo económico del Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, abrió sus puertas en Ibaiondo a finales de 2022 con la vista puesta en prevenir y atender situaciones de exclusión y promover la integración social.

Royero ha comentado que el número total de horas de atención ha sido de 3.618, dentro de un periodo de lunes a viernes, de 8.30 a 15.30 en el periodo lectivo y de 8.00 a 20.00 en vacaciones, dado que es en esos periodos vacacionales cuando "más se usa" el servicio.

FAMILIAS MONOMARENTALES

El promedio de edad de las y los niños atendidos fue de 5,1 años en 2025, cifra muy similar a la del año anterior, que fue de 5,3. En cuanto al origen de las familias, doce eran de nacionalidad española y el resto, extranjera. La mayor parte de las familias usuarias son monomarentales: más del 90%.

Entre los perfiles atendidos, a lo largo de la vida del proyecto Concilia ha sido llamativo el aumento en el porcentaje de niños y niñas con necesidades especiales. En 2025, casi el 15%. Otro dato significativo es que, entre 2024 y 2025, se ha observado un aumento notable de los casos derivados desde servicios municipales o forales dedicados a la atención a mujeres víctimas de violencia de género, siendo del 53% en 2025 frente al 15% que sumaban un año antes.

Ohiane Etxaburu, trabajadora social de Acción Comunitaria, ha explicado que la petición del servicio debe realizarse en el servicio social de base que corresponde al domicilio de la familia. También se derivan casos desde los servicios sociales especializados y la Policía Local y las trabajadoras sociales valoran si el recurso solicitado es necesario y adecuado.

En todo caso, ha incidido en que, si es posible, "siempre es mejor que el niño o la niña estén en el centro escolar". "Ofrecemos una alternativa para breves espacios de tiempo cuando eso no es posible, pero siempre es más adecuado que estén en un entorno educativo con otros niños y niñas de su edad", ha agregado.

En relación a las actividades que se desarrollan en Concilia, entre los 0 y 4 años suelen hacerse actividades de estimulación cognitiva y motora, así como actividades sensoriales, entre otras. Por su parte, entre los 4 y 12 años, se intenta desarrollar la autonomía por medio de experiencias grupales de tiempo libre y se realizan dinámicas que inciden en la construcción de la identidad personal y el desarrollo de capacidades, valores, actitudes y conductas.

En cuanto a los periodos de uso, son muy diversos. Hay familias que en 2025 lo usaron cerca de 300 horas mientras que otras apenas 2,5. Por otro lado, "existe gran variedad de familias, necesidades y realidades de conciliación, con lo que cada caso es diferente", como ha constatado Etxaburu.

En 2025, el mes de menor uso en cuanto al número de personas atendidas fue octubre y el de mayor utilización julio, seguido de agosto. Ello se corresponde con la mayor demanda durante las vacaciones escolares. En todo momento, destaca el horario matinal como el más solicitado.

SERVICIO PREMIADO

Entre los logros alcanzados con Concilia, destaca que se ha habilitado un espacio seguro y de cuidado que permite a los progenitores el desarrollo de itinerarios sociales y laborales. "El servicio ha demostrado que permite a las familias vulnerables disponer de un apoyo para mejorar sus posibilidades de inserción y, de esta manera, contribuimos a favorecer la igualdad de oportunidades", ha resumido Royero.

Destaca también el alto grado de satisfacción tanto de las profesionales como de las familias. Dada la gran diversidad de idiomas de las madres, uno de los retos pendientes es encontrar la fórmula que permita facilitar la comunicación.

El servicio Concilia fue premiado en el II Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Inclusión Social organizado por la UNED, por lo que ha sido incorporado al Banco de Buenas Prácticas en Inclusión Social y recibe asesoramiento para su mejora continua.