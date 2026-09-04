Un total de 856 agricultores vascos percibirán desde este viernes 2.069.779 euros para la compra de fertilizantes

Archivo - Ganado pastando en La Arboleda (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación repartirá 2.069.779 euros a 856 agricultores vascos destinados a la compra de fertilizantes. Las cuantías ascienden a 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y 38,33 para los de secano.

Un total de 249.376 agricultores de todo el Estado percibirán, a partir de este viernes, las ayudas para la compra de fertilizantes, por 494,57 millones de euros. Se trata del primer listado de beneficiarios que podrán consultar las cuantías de la subvención en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Por territorios, en Álava 798 agricultores se repartirán 2.037.378 euros; en Gipuzkoa serán 44 los agricultores beneficiados con 22.619 euros; y en Bizkaia 14 agricultores percibirán en total 9.781 euros.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación abona, a partir de hoy, esta ayuda extraordinaria recogida en el artículo 50 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, del Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, con una subvención total de 700 millones de euros para facilitar la compra de fertilizantes a los agricultores por la subida del precio de este insumo. Los beneficiarios percibirán una ayuda de hasta 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y hasta 38,33 para los de secano.

Los fertilizantes son una de las materias primas que más se han encarecido a causa del conflicto bélico, por lo que esta medida busca paliar el impacto de dicho incremento en las explotaciones agrarias.

El objetivo es que los agricultores puedan aplicar unos niveles adecuados de fertilización, que son imprescindibles para mantener el volumen de la producción agrícola, sin que ello les suponga un elevado sobrecoste y no repercuta en un encarecimiento de los alimentos.