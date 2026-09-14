Trabajadores de Divipa en Derio inician una huelga indefinida contra el cierre de la planta

BILBAO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Divipa en la localidad vizcaína de Derio han iniciado este lunes una huelga indefinida en protesta por el cierre planteado por el grupo multinacional Fedrigoni, que supondría la pérdida de 56 puestos de trabajo, y "la deslocalización de su actividad a Girona", según ha informado ELA.

El sindicato ha explicado que la "práctica totalidad" de la platilla se ha sumado a la huelga, lo que ha supuesto que quede "completamente paralizada" esta fábrica que desarrolla, produce y distribuye materiales autoadhesivos.

La movilización ha sido convocada por la representación de los trabajadores, formada por tres delegados de ELA, para intentar "impedir el cierre y defender los 56 puestos de trabajo de una empresa con más de 50 años de trayectoria en Derio".

ELA ha denunciado que el expediente presentado por la empresa contiene "irregularidades, contradicciones y posibles incumplimientos", entre ellos el de las garantías recogidas en el Convenio de Artes Gráficas de Bizkaia.

El sindicato también cuestiona "cuándo se decidió realmente el cierre", debido a que "la inversión necesaria para trasladar la producción a Girona habría sido acordada con anterioridad al actual procedimiento".

Durante esta primera jornada de huelga, representantes de la plantilla se han reunido además con la alcaldesa de Derio, Esther Apraiz, para trasladarle su preocupación por el impacto del cierre en el municipio y en el Txorierri.

ELA ha reclamado la intervención de las instituciones para "evitar la deslocalización y defender el empleo industrial" y ha advertido de que "la huelga continuará mientras Fedrigoni mantenga su intención de cerrar la planta".