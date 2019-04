Trabajadores de La Naval acusan a los Gobiernos vasco y central del "asesinato industrial" del astillero

Publicado 06/04/2019 19:31:10 CET

Insisten en que los ejecutivos pueden comprar los activos del astillero y "no se trataría de una ayuda de Estado"

BILBAO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de La Naval de Sestao se han movilizado este sábado en Bilbao para evitar el desmantelamiento del astillero, y han advertido de que los Gobiernos vasco y central no merecen su voto en las próximas elecciones porque son responsables del "asesinato industrial" del astillero.

En la movilización, que ha arrancado pasadas las 18.00 horas del Sagrado Corazón y ha recorrido las principales calles de la capital vizcaína, encabezada por un grupo de trabajadores que portaban maletas y una pancarta en la que se podía leer 'La Naval ez itxi. Gobierno central-vasco negociación', los participantes han coreado gritos como 'Para Europa sí es legal, que se compre La Naval'.

Bajo una intensa lluvia, en la marcha, a la que han asistido parlamentarios de EH Bildu como Iker Casanova; de Elkarrekin Podemos como Iñigo Martínez, y el cabeza de lista por Bizkaia, Roberto Uriarte, se han proferido también gritos contra el lehendakari, Iñigo Urkullu, o la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia.

Poco antes del inicio, el representante de los trabajadores, Juanjo Llordén, ha acusado a los Gobiernos vasco y central de tener "responsabilidad" en la situación generada, y les ha instado a "tener voluntad" para solucionarlo porque "más de 3.000 puestos de trabajo en la Margen Izquierda están en juego".

"Hace 14 años el Gobierno español privatizó La Naval, y el vasco se puso de perfil. Tienen la responsabilidad de arreglar este entuerto", ha señalado, al tiempo en que ha insistido en que una compra por parte de los Ejecutivos de los activos del astillero no supondría una ayuda de Estado.

Por otro lado, ha recordado que todos los trabajadores se encuentran despedidos desde el pasado 28 de febrero, aunque 150 cuentan con garantías de "incorporación a Navantia" y ya se les ha remitido las cartas para elegir destino.

Los trabajadores han señalado, asimismo, que el astillero seguiría siendo "viable", y han advertido de que "todos los partidos políticos se comprometieron en su momento a hacer todo lo posible que permitiera Europa" y ésta "permite comprar el astillero, por lo que tienen que ponerse manos a la obra".

"CABEZA DE TURCO"

A la finalización de la manifestación, se ha leído un comunicado ante el Ayuntamiento en el que los trabajadores han afirmado ser "cabeza de turco de la incompetencia de unos accionistas que no quisieron gestionar su futuro con lealtad industrial", pero sí se dedicaron a "obtener pingües beneficios hasta llevar el astillero a la ruina y el cierre".

Asimismo, han resaltado que hora es legal comprar La Naval, cumpliendo condiciones como "partir como una empresa de nueva creación y con un nuevo proyecto empresarial de futuro o que el proyecto sea viable, atractivo y respaldado por un sólido plan de negocio", han enumerado, para añadir que así se lo trasladó el comisario de la Competencia de la Unión Europea el pasado 19 de febrero en Bruselas.

Por otro lado, han advertido de que sindicatos y trabajadores han solicitado reuniones con Gobierno vasco y central para hablar del futuro del astillero, pero "la respuesta que nos han dado es que 'no consideran necesario mantener reuniones sobre ese particular'". "Con esta actitud dictatorial se demuestra claramente su debilidad y no quieren tratar las soluciones que hay", han añadido.

Tras insistir en que hay "un buque a medio hacer que daría trabajo a 1.000 personas y 20 meses de empleo", han alertado de que los gobiernos "prefieren condenarnos al exilio en Ferrol o Cádiz".

"Los Gobiernos vasco y central no se merecen nuestro voto y se agarran a cualquier cosa con tal de que no les salpique el asesinato industrial que están cometiendo. Los trabajadores les importamos muy poco, pero vamos a seguir luchando", han añadido.

Por último, han exigido que se celebren a "la mayor brevedad posible" las reuniones que han solicitado con la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructura, Arantxa Tapia, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de cara a encontrar "soluciones en positivo y de futuro". "Volveremos a Madrid y Vitoria si es preciso, pero no nos van a parar porque tenemos la razón de verdad", han finalizado.