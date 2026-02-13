Trabajadores de Tubos Reunidos se movilizan en Vitoria mientras reclaman "implicación" a las instituciones vascas

Movilización de los trabajadores de Tubos Reunidos en Vitoria - IÑAKI BERASALUCE/EUROPA PRESS

VITORIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Tubos Reunidos de Amurrio se han movilizado este viernes en Vitoria en el marco de la jornada de huelga de 24 horas que han convocado coincidiendo con la reunión que mantendrán con Gobierno vasco y la Diputación de Álava para pedirles implicación ante su difícil situación, tras el anuncio de un ERE para 301 trabajadores.

La reunión, a la que acuden tanto el comité de Amurrio como el de Trapagaran, estaba prevista a partir de las nueve de la mañana ante el Gobierno vasco y en las inmediaciones, entre un amplio dispositivo policial, se han ido concentrado desde primera hora trabajadores para mostrar su rechazo a los despidos.

En la concentración, los trabajadores han portado una pancarta en la que se podía leer "Lan suntsiketarik ez. No a los despidos. ERErik ez" y han mostrado su oposición a las medidas de la empresa.

Esta cita se produce después de que este pasado lunes la empresa comunicara al comité su plan de viabilidad antes las dificultades que atraviesa, con unas pérdidas provisionales de 71,3 millones en 2025. Entre las medidas anunciadas está un ERE para 301 trabajadores de las plantas de Tragapagaran y Amurrio, siendo la alavesa la fábrica más afectada con 274 de los despidos previstos y donde, además, va a cesar la actividad de la acería.

Esa reunión con Gobierno vasco y Diputación estaba solicitada con anterioridad a la presentación de las medidas de ajuste y, tras tener conocimiento de las mismas, el comité de Amurrio decidió convocar para este viernes una huelga de 24 horas, que ha tenido un "seguimiento total", según han confirmado fuentes de CCOO a Europa Press.

Antes de entrar a la reunión, desde el sindicato han vuelto a reiterar que su intención es solicitar a las instituciones que "se impliquen a todos los niveles".