El transporte público de Bizkaia aplica desde este miércoles subidas de entre 3 y 10 céntimos

Archivo - Canceladoras en Metro Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La actualización anual de tarifas en títulos consorciados, aprobada por el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) el pasado mes de febrero, entrará en vigor este miércoles, 25 de marzo, con incrementos de entre 3 y 10 céntimos.

Según ha explicado el CTB, la actualización anual de las tarifas de los títulos consorciados fue aprobada el pasado 5 de febrero en el consejo de este organismo y supone una subida media del 3%. En concreto, el coste de los viajes realizados con tarjeta Barik Kide o Giza se incrementará en torno a 3 céntimos, mientras que los títulos ocasionales experimentarán una variación de 10 céntimos.

Desde el CTB han subrayado que esta actualización responde al "compromiso de garantizar un sistema de transporte público de calidad, eficiente y sostenible, manteniendo al mismo tiempo precios accesibles para la ciudadanía".

"Con estas medidas, Bizkaia reafirma su apuesta por un modelo de movilidad más equitativo, que facilite los desplazamientos diarios y contribuya a mejorar la calidad de vida de todas las personas usuarias", han señalado.