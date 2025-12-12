La travesía de San Martín en Ataun se cortará el tráfico el lunes para realizar labores de asfaltado

SAN SEBASTIÁN 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La travesía de San Martín de la GI-2120 en la localidad guipuzcoana de Ataun se cortará el tráfico el lunes para realizar labores de asfaltado con el objetivo de mejorar la seguridad de la carretera.

Según ha informado la Diputación Foral de Gipuzkoa en un comunicado, los trabajos consistirán en el fresado actual de la capa de rodadura y posterior extendido de una nueva capa.

Para realizar estos trabajos descritos con seguridad se realizará un corte total de la carretera GI-2120 el lunes de ocho y media de la mañana a siete y media de la tarde. El itinerario alternativo será por la variante de la calle de atrás del núcleo de San Martin (Ataun).