Tuvisa consigna cuatro millones de euros para la adquisición de cinco nuevos autobuses eléctricos

La presidenta de Tuvisa, Izaskun Reyes - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La sociedad municipal de transporte de Vitoria-Gasteiz, Tuvisa, destinará un total de 4 millones de euros a la adquisición de cinco nuevos autobuses eléctricos en 2026, con el fin "continuar con el proceso de renovación de la flota iniciado en ejercicios anteriores, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y avanzando hacia un modelo de transporte más limpio y eficiente".

Así lo ha destacado la presidenta de Tuvisa, Izaskun Reyes, durante su comparecencia en comisión, para explicar el proyecto presupuestario de la sociedad municipal para el ejercicio 2026, que alcanza los 36.168.097 euros, lo que supone un incremento del 1,48% respecto al año anterior.

Según ha subrayado, el documento "refuerza la apuesta por la movilidad sostenible y la mejora del servicio público, con especial atención a la electrificación de la flota y a aspectos como el transporte rural a demanda". Además, contempla diversas mejoras en el Centro de Electromovilidad y la renovación de equipamiento informático.

Reyes ha señalado que, con los cinco nuevos vehículos previstos para el próximo año, Tuvisa dispondrá de 33 autobuses cero emisiones y "más de un tercio de la flota estará electrificada".

De este modo, "Vitoria-Gasteiz se colocará en primera fila de las ciudades con mayor porcentaje de autobuses sin emisiones, por encima de Madrid, Barcelona o Valencia". La incorporación al servicio de los cinco nuevos autobuses permitirá que, en conjunto, se eviten más de 2.000 toneladas anuales de emisiones de CO2 a la atmósfera.

TRANSPORTE RURAL

Las cuentas públicas de Tuvisa contemplan también un incremento en la partida destinada al transporte rural a demanda, que pasa de 140.000 euros a 180.000 euros el próximo año. Este incremento presupuestario, un 28% más, se debe a la nueva licitación del servicio que se llevará a cabo el próximo año y a su incremento de uso. Frente a los cerca de 800 usos al mes que se producían hace cinco años, el último récord alcanzado en octubre se aproximaba a los 1.600 usos.

La nueva licitación del servicio BUX, dirigido a los pueblos del municipio, buscará "seguir garantizando la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en materia de movilidad, ofreciendo soluciones flexibles y adaptadas a las necesidades de la ciudadanía residente en la zona rural".

La presidenta de Tuvisa ha destacado que 2026 será "un año clave para seguir consolidando un transporte público moderno, sostenible y cercano". "Queremos que cada inversión se traduzca en una mejora tangible para las personas usuarias, tanto en la ciudad como en el ámbito rural", ha finalizado Reyes.