Tuvisa refuerza su servicio de autobuses para el partido entre el Deportivo Alavés y el F.C Barcelona

Archivo - Tuvisa - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Tuvisa reforzará este miércoles su servicio de autobuses para acudir y volver del partido que el Deportivo Alavés y el F.C Barcelona disputarán en Mendizorrotza ante "las importantes restricciones de aparcamiento existentes en el entorno del campo".

En este sentido, el Ayuntamiento ha explicado que, al habitual cierre del aparcamiento de Mendizorrotza en días de partido se suma, en esta ocasión, la no disponibilidad del parking de Mendizabala entre los días 13 y 24 de mayo debido al montaje de infraestructuras para el Festival 'Batbatean'.

Ante esta situación, Tuvisa pondrá a disposición de la ciudadanía su servicio especial con más autobuses de los habituales para los partidos del Deportivo Alavés, "una alternativa cómoda, rápida y sostenible al vehículo privado que permite facilitar los desplazamientos hacia el estadio".

Para ello, la línea BEI trasladará a la afición albiazul antes y después del encuentro, reforzando la oferta habitual de transporte urbano. En el caso del recorrido de vuelta desde las paradas de Mendizorrotza, los autobuses trabajarán más allá del horario habitual de fin de servicio para atender la demanda de transporte público.

Para el desplazamiento de ida al estadio, Tuvisa ha recordado que las líneas 4, 6 y 8 disponen de paradas cercanas al campo de fútbol de Mendizorrotza.