Ubarrenetxea reconoce "los estrechos plazos", pero pide "cumplir los pactos" para cerrar las transferencias este 2025

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, entrega al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, las 10 propuestas de transferencias - Alberto Ortega - Europa Press

La consejera de Autogobierno pide una reunión bilateral entre Sánchez y Pradales para "cerrar las materias entregadas"

VITORIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, ha reconocido "los estrechos plazos" que hay hasta finales de 2025, pero ha remarcado que "la voluntad del Gobierno Vasco es cumplir los pactos" alcanzados con el Gobierno central para cumplimentar las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika "antes de finalizar el año".

Ubarretxena ha apelado este jueves durante un desayuno informativo en Vitoria-Gasteiz al "pacto" alcanzado entre ambos gobiernos, para celebrar una Comisión Mixta de Transferencias y materializar los traspasos acordados durante este año.

El objetivo del Ejecutivo vasco es "acelerar la Comisión Mixta de Transferencias para cerrar diversos acuerdos alcanzados en varias materias", así como celebrar una reunión bilateral de cooperación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, para "cerrar las materias entregadas" al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

La consejera ha destacado que mantiene una "relación fluida" con el Ministerio de Política Territorial, con quien, "prácticamente todas las semanas" mantiene reuniones. Asimismo, ha valorado la "total lealtad y colaboración" de su socio de gobierno (PSE-EE) para avanzar en el traspaso de las competencias pendientes, en la que "muchos departamentos del PSE", entre ellos el del consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, "han colaborado con total transparencia".

Ubarretxena se ha mostrado "positiva" por poder acordar las quince transferencias pendientes este año, aunque ha señalado que "son materias complicadas". "Llevamos 46 años sin poder cerrar el Estatuto y estas últimas son las más difíciles. Puertos, aeropuertos y régimen económico de la Seguridad Social son temas muy importantes, pero tenemos un pacto y hemos pedido celebrar esa comisión bilateral antes de fin de año", ha reiterado.

CUATRO BLOQUES

En estos últimos meses ambos gobiernos han abordado las negociaciones sobre las transferencias pendientes en cuatro bloques: Seguridad Social; Infraestructuras; Seguridad Pública y Hacienda, Finanzas y Empresa.

En base a estos bloques, la propuesta relacionada con Seguridad Social engloba la ampliación de Mutuas colaboradoras e Inspección de Trabajo y Seguridad Social; Prestaciones contributivas del Instituto Nacional de la Seguridad Social/Instituto Social de la Marina; Fondo de Garantía Salarial y Gestión Régimen Económico de la Seguridad Social.

El bloque de infraestructuras tiene propuestas en relación a Puertos de interés general y Paradores de Turismo, mientras que el bloque de Seguridad Pública acoge Tráfico y circulación de vehículos, así como Régimen electoral municipal.

Por último, el bloque de Hacienda, Finanzas y Empresa contiene las propuestas de crédito oficial y banca; seguros privados; seguros agrarios; centro de estudios y experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y la ampliación de promoción, apoyo y financiación orientada a la pequeña y mediana empresa industrial.

Asimismo y dentro de la Comisión Mixta de Transferencias y sobre la inspección pesquera, el Gobierno Vasco ha propuesto que, "además de dar licencias, Euskadi pueda realizar también las labores de inspección". Por otro lado, ha pedido que la regulación y control de los servicios privados de seguridad estén vinculados a la seguridad pública, "materia en la que Euskadi tiene competencias específicas".

Al margen de las propuestas, Ubarrenetxea ha precisado que hay cuatro materias que han quedado fuera del mecanismo formal de traspasos por su "falta de objeto en la actualidad o por estar ya asumidas mediante otros instrumentos normativos". En concreto, esas materias son hidrocarburos, sector público estatal, mercado de valores y organización y orientación del mercado de la pesca y cultivos marinos.