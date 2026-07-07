Ubarretxena dice que las negociaciones de nuevas transferencias "no van bien" y han recibido un "no rotundo" de Madrid

BILBAO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, ha dicho que las negociaciones para las nuevas transferencias "no van bien" y han recibido "un no rotundo" por parte del Ejecutivo central a sus propuestas "trabajadas, razonables y bien pensadas", por lo que ha pedido al Gobierno de Sánchez que "se siente a negociar y negocie".

En una entrevista a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, Ubarretxena ha reconocido que las negociaciones sobre las nuevas transferencias, entre las que se incluye la Seguridad Social, tal y como reconoció la semana pasada el Lehendakari, Imanol Pradales, "no van bien" y "no ha habido avances".

Según las explicado, las últimas reuniones que han mantenido en Madrid no ha ido como esperaban. "Ya sabemos que son materias difíciles, pero también hemos conseguido cerrar acuerdos en materias difíciles como ha podido ser en materia aeroportuaria o también en materias de seguridad social como las prestaciones no contributivas o las contributivas de desempleo del SEPE", ha dicho.

Ubarretxena ha señalado que "ya habíamos avanzado en esas transferencias que se dicen a sí mismas difíciles y que es verdad que son complicadas, pero ya habíamos ido dando pasos" y ha destacado que la parte vasca ha ido a las reuniones, "como siempre, con muchísimas propuestas muy trabajadas, porque somos gente seria, que nos gusta hacer el trabajo bien hecho e ir con alternativas y propuestas razonables, bien pensadas y bien analizadas".

Sin embargo, ha lamentado que en las últimas reuniones han recibido "un no rotundo" y "tampoco hubo por la otra parte ninguna contrapropuesta" a las propuestas del Gobierno vasco, cuando "una negociación trata de eso: yo pongo algo sobre la mesa, si la otra parte no lo ve pues que ponga otra cosa o que haga las modificaciones pertinentes y vamos a seguir hablando".

En esa línea, ha advertido que "si nos plantamos con un no a todo y no ofrezco alternativas eso, al final, es un frontón, no es una negociación". "Nosotros queremos que se negocie como se ha negociado hasta ahora", ha dicho, para apuntar quedan "muy pocas semanas, muy pocos días para la bilateral que se debe de celebrar a finales de este mes", por lo que ha advertido que "tenemos que acelerar" y ha pedido a la otra parte que "emprendan esa fase negociadora, que no sea el no a todo, sino que se aporten posibilidades, soluciones y propuestas encima de la mesa que se puedan analizar".

Tras asegurar que en el Gobierno central se encuentran tanto un muro 'técnico' como 'político', ha reconocido que "la complejidad técnica siempre está ahí", pero ha afirmado que "con voluntad política y el trabajo de los técnicos y de los equipos esas dificultades técnicas siempre se pueden solventar y así lo han demostrado los acuerdos que hemos conseguido hasta ahora".

"Llevamos 40 años negociando el Estatuto de Gernika un montón de materias ya negociadas. Esta legislatura hemos logrado ya 12 transferencias y hemos conseguido materias difíciles y de calado", ha destacado, para señalar que, "al principio y en muchas negociaciones, cuando empezamos siempre es no, porque la ley no deja, porque hay dificultades técnicas, siempre se ponen los mismos obstáculos, pero luego vemos que se pueden salvar si realmente hay voluntad política".

Ubarretxena ha dicho que "eso es lo que nos toca hacer a los políticos, que estamos para que haya voluntad política y para que esas dificultades técnicas se puedan salvar" y ha reiterado su petición al Ejecutivo central para que "se siente a negociar y que negocie, que no diga que no a todo, porque decir no a todo no es negociar".

En el caso concreto de la Seguridad Social y la advertencia del PSE-EE de que si la transferencia se hace en los términos que plantea el Gobierno vasco quebraría, Ubarretxena ha remarcado que "el análisis que hacemos en el seno del gobierno, la propuesta que se ha llevado a Madrid, es compartida por el equipo de gobierno".

La portavoz del Ejecutivo vasco ha asegurado que "el equipo de gobierno sabe perfectamente cuáles son las materias que se han llevado a Madrid" y, tras reconocer que la Seguridad Social es "una materia muy amplia que tiene diferentes aspectos y diferentes elementos", ha dicho que "hay que ir paso por paso y de una manera seria, escalonada y correcta".

En ese sentido, ha precisado que, "en estos momentos, lo que se había puesto y está encima de la mesa son las prestaciones contributivas familiares, para cerrar el círculo porque las no contributivas ya las hemos transferido, las de incapacidad temporal y las mutuas colaboradoras".

En este momento, ha insistido, "estamos hablando de eso y se ciñen a eso las negociaciones que estamos llevando a cabo ahora mismo y este planteamiento es sobradamente conocido y compartido por el Gobierno vasco y el equipo del Gobierno vasco".

Sobre la reunión de la bilateral entre el Lehendakari y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha indicado que la fecha siempre la comunican públicamente Moncloa con Lendakaritza y, esta vez, "si realmente se dan las condiciones para que finalmente se celebre pues serán Moncloa y Lehendakaritza quienes comuniquen la fecha".

PAU

Respecto a los resultados de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y a los datos hechos públicos este pasado lunes por la EHU que reflejan peores resultados en la rama de Ciencias que en Euskera, Maria Ubarretxena cree que "está bien realizar análisis y poner de manifiesto una realidad que se ha dado a conocer" para "realizar mejoras para las futuras pruebas de acceso que haya que hacer a la universidad".

Ubarretxena ha destacado la colaboración entre las Consejerías de Universidades y Educación con la EHU y ha asegurado que el sistema actual "tiene garantías y funciona, aunque, como todo, es mejorable". "Estoy segura que seguirán dando pasos para ir mejorando poco a poco", ha asegurado.

En esa línea, sobre los recursos que han derivado en los autos de los juzgados de lo contencioso-administrativo de Bilbao que ordenan a la EHU que no tenga en cuenta o queden en suspenso, de forma cautelar, los ceros con los que fueron evaluados varias decenas de estudiantes en el examen de euskera de la PAU, ha reconocido que le gustaría que "dejáramos al margen la polémica, el euskera necesita más apoyos y más consensos que disensos".

"El euskera no necesita polémicas y es algo que deberíamos de preservar y dejar fuera de este tipo de polémicas. El euskera es nuestra lengua, es una lengua oficial, muy querida, parte de nuestra cultura y de nuestra identidad y lo que nos hace falta es que cada vez más gente se aproxime al euskera, que aprenda euskera y que intente hablar euskera", ha insistido, para pedir "dejar el euskera fuera de polémicas" y que sea "algo muy nuestro que nos una, algo positivo".