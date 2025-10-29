UGT denuncia "la falta de información" sobre la instalación de cámaras en las aulas vascas

BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Euskadi ha denunciado "la falta de información" sobre la instalación de cámaras de emisión de vídeo y audio que el Departamento de Educación ha decidido instalar en las aulas vascas.

En un comunicado, la central sindical ha censurado que "en ningún momento" se le ha comunicado esta actuación "parte de la administración". Por ello, ha demandado al Departamento de Educación "que sea transparente en estas decisiones, y las comparta con los sindicatos del sector" para "poder conocerlas" y hacer "sus aportaciones en beneficio de los trabajadores".

Para UGT, esta medida "suscita muchas dudas, especialmente en todo lo relativo a la privacidad y el derecho de imagen de alumnado y profesorado, y el posible mal uso que se pueda hacer de esta tecnología".

Por ello, ha advertido de que prestará "suma atención" a su desarrollo y ha pedido a la administración "que explique a los sindicatos esta acción lo antes posible", y convoque una mesa "expresamente para tratar este asunto".