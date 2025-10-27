El Último Lunes de Gernika reúne a más de 115.000 visitantes

El lehendakari, Imanol Pradales, con la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Amaia Barredo, en la feria del Último Lunes de Gernika - HUMBERTO BILBAO - EUROPA PRESS

BILBAO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 115.000 personas han acudido a la feria del Último Lunes de Gernika, en la que se han dado cita 310 puestos y se han celebrado diversas actividades culturales, deportivas y concursos, según ha informado el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

Entre los miles de asistentes a la feria han estado el lehendakari, Imanol Pradales, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, y la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

Cada puesto ha contado con un código QR que enlazaba a un plano con la ubicación exacta de cada productor. Las casetas de artesanía han sido las más numerosos, con 56 expositores, seguidos por los de pan y pastel vasco (42), quesos (38), y otros 25 dedicados a actividades varias. Además, se han instado 14 puestos de miel, 16 de txakoli, 16 de hortalizas, siete de conservas, once de maquinaria agrícola, ocho de patés, cinco de rosquillas, siete de sidra y uno de plantas ornamentales.

La mayoría de los puestos se han instalado en calle Artekale (66), mientras que Pasealeku ha acogido 56, San Juan 32, Domingo Alegría 20, Alhóndiga dos, San Juan Ibarra 21, Juan Calzada 30, Industria 40 y Ocho de enero 20. Las ocho txosnas se han distribuido en Plaza de los Fueros, Pasealeku, Saraspe, Adolfo Urioste y Ciutat de Berga.

Como novedad, esta edición se ha incorporado un frontón virtual, una experiencia inmersiva que ha permitido simular la práctica de la cesta punta, acercando esta tradición deportiva al público de una forma lúdica y tecnológica.

Durante la jornada se han celebrado un concurso en las secciones de hortalizas, frutas, plantas ornamentales, txakolí, miel y queso, con un jurado formado por técnicos especializados y representantes de Bizkaimendi, la Diputación y la Denominación de Origen.

Entre las actividades culturales, han destacado las exhibiciones de bertsolaris (Sebastián Lizaso, Andoni Egaña y Onintza Enbeita), y en el ámbito deportivo, los partidos de cesta punta en el Jai Alai por la tarde, dentro de las Winter Series.

SUBASTA DE QUESO

En la subasta el queso, el restaurante Kanala Beach, de Gautegiz-Arteaga, ha pagado 7.400 euros por el queso ganador de la quesería Eulate de Navarra, una cantidad que se destinará al hogar de jubilados Residencia Calzada.

En cuanto a los ganadores del certamen, en el apartado de hortalizas Bihortxatxu Baserria ha sido el ganador de la feria, mientras que en frutas se ha llevado el premio Uxarbeitri Baserria y en flores y plantas Ortuberri. Baskones Extia ha sido el ganador en miel de brezo y Mikel Jauregialzo en miel miflores.

Por su parte, la bodega Talleri Berria (Morga) se ha alzado con el premio al mejor txakoli blanco, mientras que Erdikoetxe Upeltegia (Lezama) se ha hecho con el rosado y Lapazaran se ha impuesto en tinto.

La quesería Eulate (Navarra) se ha llevado el primer premio y la alavesa Bostibaieta (Legutio) el segundo, mientras que el tercero ha ido a parar a manos de Zabaleta de Puerto de Munain (Álava).

PLAN DE SEGURIDAD

La feria ha contado con un plan de seguridad integral coordinado con bomberos, Cruz Roja, Osakidetza, policía municipal, Brigada Municipal y Ertzaintza, que ha incluido medidas frente a incendios en txosnas, lesiones y emergencias médicas.

Cada instalación de gas ha sido revisada y se han ubicado ambulancias y extintores en puntos estratégicos, además de un Puesto de Mando Avanzado con 12 voluntarios de Cruz Roja, 38 agentes de la Ertzaintza, 17 policías municipales, 15 empleados del Ayuntamiento y personal de bomberos, han detallado.

Aunque el Ayuntamiento ha recomendado el uso de transporte público, se han acondicionado estacionamientos señalizados para quienes han optado por vehículo propio.