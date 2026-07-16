Ulysses desplegará en el Golfo de Bizkaia más de 1.000 dispositivos para rastrear la basura marina

Hallazgo en el primer lanzamiento realizado desde Pasaia (Gipuzkoa) - DATA FOR SCIENCE

BILBAO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ulysses, el proyecto científico de sostenibilidad marina promovido por la Fundación Data for Science, con el liderazgo institucional del Gobierno Vasco y el apoyo de más de 20 partners, desplegará en el Golfo de Bizkaia más de 1.000 dispositivos para rastrear la basura marina. El primer lanzamiento, realizado desde Pasaia, ha reunido 18 dispositivos para comparar sus trayectorias y puntos de llegada.

Según han explicado desde Ulysses Fundación Data for Science, el objetivo de Ulysses es combatir la contaminación por plásticos en ríos y océanos mediante la recopilación y el análisis masivo de datos, generando conocimiento sobre cómo se transportan, acumulan y dispersan las basuras fluviales y marinas en los ríos vascos y en el Golfo de Bizkaia.

En el marco de este trabajo, Ulysses ha realizado desde Pasaia el primer lanzamiento de 18 dispositivos científicos para estudiar cómo se desplazan las basuras marinas por la costa vasca.

Nueve de ellos, denominados Traveller, incorporan GPS y pueden seguirse en tiempo real. Los otros nueve, Wooden, no cuentan con sensores y permiten conocer su punto de llegada gracias a la colaboración de las personas que los encuentran.

Los primeros datos muestran recorridos diferentes según el punto de lanzamiento. Algunos dispositivos permanecieron cerca de Pasaia, mientras que otros se desplazaron hacia el oeste y alcanzaron de nuevo la costa en pocos días. Entre los dispositivos recuperados se encuentran el Traveller T011 y el Wooden W016, lanzados al mismo tiempo y encontrados en la playa de Saturrarán con pocas horas y escasos metros de diferencia.

Esta coincidencia permitirá comparar la información registrada por el dispositivo con GPS con el punto de llegada del modelo sin sensores y comprender mejor el efecto de las corrientes de la zona, han explicado los impulsores del proyecto.

A través de estos dispositivos, Ulysses busca mejorar el conocimiento sobre el recorrido de los residuos arrastrados por las corrientes y localizar sus posibles zonas de acumulación.

El proyecto prevé desplegar más de 1.000 dispositivos en el Golfo de Bizkaia, cuya ubicación se enviará por satélite a un centro tecnológico para que AZTI analice los datos obtenidos.

Este despliegue forma parte de un trabajo más amplio que cuenta también con boyas oceanográficas y un buque equipado con sistemas de sensorización, capaces de aportar información adicional sobre el entorno marino y completar el seguimiento.

Los datos obtenidos ayudarán a avanzar en medidas más eficaces de prevención, mitigación y recogida, han señalado desde la Fundación Data for Science.

CIENCIA CIUDADANA PARA CONOCER Y PROTEGER EL LITORAL

Por otro lado, han destacado que la ciencia ciudadana es una parte esencial de la investigación. Así, los niños participan decorando los dispositivos, mientras que las personas que los encuentran en la costa pueden notificar el hallazgo y aportar información sobre el lugar y el momento en que aparecieron.

Esta colaboración permite disponer de datos empíricos sobre el punto de llegada de los dispositivos y, al mismo tiempo, acerca a la sociedad al problema de las basuras marinas, reforzando la concienciación sobre la necesidad de proteger el litoral.

"Uno de los puntos diferenciales de Ulysses es que logra hacer visible un problema que a menudo permanece fuera de nuestra vista. Al implicarse en el seguimiento de los dispositivos, la ciudadanía comprende mejor cómo afectan las basuras marinas a nuestras costas y toma conciencia de su papel en el cuidado del entorno", ha señala Bernard Seco, director del proyecto Ulysses.