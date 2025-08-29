La undécima etapa de La Vuelta cortará el tráfico de varias carreteras de Bizkaia durante una hora el 3 de septiembre

Archivo - Varias personas se hacen un selfie con un ciclista durante la salida de la sexta etapa de La Vuelta Ciclista a España 2022. - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza y las Policías locales realizarán el próximo 3 de septiembre cortes de tráfico de aproximadamente 60 minutos en las diversas vías que atraviesen los ciclistas con motivo de la undécima etapa de La Vuelta 2025. Los cortes comenzarán a las 12.40 horas y se prolongarán hasta la finalización de la etapa, pasadas las 17.20 horas, según la previsión de la organización.

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco ha ofrecido, en un comunicado, la relación de vías que sufrirán cortes y los horarios aproximados de los mismos. La carrera ciclista recorrerá una distancia de 157,4 kilómetros y partirá desde la explanada de San Mamés para finalizar en la Gran Vía de Bilbao.

La caravana publicitaria saldrá sobre las 12.35 horas y realizará el mismo recorrido que los corredores, mientras que la carrera comenzará a las 13.35 horas según las previsiones. La etapa finalizará entre las 17.20 y las 17.41 horas, dependiendo del ritmo de carrera de los ciclistas.

Las principales localidades que atravesará la prueba son Elexalde, Gatika, Mungia, Aresti, Bermeo, Mundaka, Sukarrieta, Murueta, Forua, Gernika, Arratzu, Munitibar, Urrutxua, Ajuria, Muxika, Larrabetzu, Galdakao, Lezama, Zamudio, Derio, Sondika y Bilbao.

Los cortes de tráfico durarán en torno a los 60 minutos y "en todo caso, hasta el paso de la motocicleta de la Ertzaintza con banderas verdes", ha indicado Seguridad.

AFECCIONES AL TRÁFICO

La Ertzaintza desplegará 587 efectivos durante la prueba ciclista en un dispositivo en colaboración con las Policías Locales.

La salida neutralizada será a las 13.35 horas desde Bilbao y realizará un recorrido por la calle Felipe Serrate, Avenida Sabino Arana, Plaza Sagrado Corazón, Puente Euskalduna, calle Ballets Olaeta, calle General Eraso, calle Morgan, túnel Carmelo Bernaola, BI-604, paso a nivel y BI-2704, siendo la salida lanzada entorno a la 13.51 horas a la altura de las gasolineras Repsol.

Así, durante el recorrido, la BI-604 se cortará aproximadamente entre las 12.40 horas y las 14.00 horas para todos los vehículos en tránsito hacia N-637, Txorierri/Asua. Se podrán utilizar como rutas alternativas otras salidas de Bilbao.

La BI-631, de Mungia a Bermeo, se cortará a los vehículos en tránsito, entre las 13.10 horas y 14.10 horas, entre los puntos kilométricos (p.k.) 19,500 y 35,300 kms.

En la BI-2235, de Bermeo a Gernika, se cortará entre el p.k. 37 y p.k. 50 a los vehículos en tránsito entre, aproximadamente, las 13.30 horas y 15.15 horas.

La BI-635, de Zugastieta a Muxika, sufrirá un corte entre el p.k. 29 y p.k. 33 a los vehículos en tránsito entre, aproximadamente, las 14.30 horas y 16.00 horas.

Finalmente, en la N-634, de Erletxes a Bilbao, se cortará entre el p.k. 98 y p.k. 103 a los vehículos en tránsito entre las 15.00 horas y 17.15 horas. Podrá utilizarse como ruta alternativa la A-8.

Toda la información relativa a las afecciones y a La Vuelta 2025, ha recordado Seguridad, podrán consultarse en la web del Ayuntamiento de Bilbao, el 011 del Gobierno vasco o la web de trafikoa.