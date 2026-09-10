Unión de Profesionales Autónomos pide un cierre de 24 horas en los taxis Euskadi ante el "desmantelamiento" del sector

VITORIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Euskadi ha mostrado su apoyo a los taxistas "que resisten las políticas de desmantelamiento" del sector en Álava, y ha advertido de la necesidad de combatir este proceso a través de "un cierre de 24 horas en el que ni un solo taxi circule en todo Euskadi".

Este pronunciamiento de la UPTA se produce después de que un juzgado de Vitoria-Gasteiz haya desestimado la medida cautelar que habían solicitado un grupo de taxistas para suspender la obligación de realizar guardias y las posibles consecuencias derivadas de su incumplimiento, tal y como establece un nuevo decreto municipal, al considerar que en este caso "prevalece el interés general".

La UPTA, que ha destacado en un comunicado que los trabajadores que se oponen a este nuevo decreto "están defendiendo a todo el sector", han afirmado que los hechos demuestran la necesidad de "unir todas las fuerzas no solo del sector, sino de toda la población, para defender el servicio público del taxi frente a la 'uberización' que las instituciones están acelerando".

A juicio de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos , es necesario "preparar y convocar un cierre de 24 horas en el que ni un solo taxi circule en todo Euskadi".