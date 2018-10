Unzueta pide que no haya "aprovechamiento político" ni se "demonicen especies" por la 'banda marrón' de los pinos

Publicado 29/10/2018 10:47:11 CET

"No van a desaparecer todos los pinos de Bizkaia", asegura la diputada

BILBAO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Sostenibilidad y Medio Natural de Bizkaia, Elena Unzueta, ha pedido que "no haya un aprovechamiento político" de la conocida como enfermedad de 'banda marrón', que está afectando a los pinos del territorio vizcaíno, y que tampoco se "demonicen" especies. En este sentido, ha explicado que ya existen experiencias previas para combatir esta afección y ha asegurado que "no van a desaparecer todos los pinos de Bizkaia".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la diputada ha subrayado que la llamada 'banda marrón' o 'roja' es "una ocupación" para la Diputación de Bizkaia. "Es una situación excepcional que requiere un tratamiento excepcional y, sobre todo, que se trabaje con mucha cordura. No vamos a tratar de asustar a nadie. Es una enfermedad que, en zonas del hemisferio norte y del sur, se han conocido desde hace más de 50 años", ha señalado.

Por ello, ha defendido que hay que "escuchar a los expertos internacionales que se han encargado de poner en marcha medidas para poder hacer frente a esa enfermedad, trabajar muy coordinadamente entre instituciones y con sector afectado".

Unzueta ha pedido que "no haya un aprovechamiento político" de esta enfermedad y ha recordado que hay "experiencias previas en las que esta situación a nadie se les ha hecho llevar las manos a la cabeza". "Tenemos una hoja de ruta. Vamos a seguirla, pero no vayamos a perder tiempo en difamaciones ni en demonizaciones de ningunas especies ni del sector", ha subrayado la diputada, que ha advertido de que el territorio vizcaíno necesita "de todo tipo de especies" y "no vamos a excluir nada".

TRANQUILIDAD

Asimismo, ha reiterado el "llamamiento a la tranquilidad" a los propietarios, que están recibiendo el asesoramiento del personal técnico, y ha precisado que "no estamos pensando en que van a desaparecer todos los pinos de Bizkaia y los vamos a cortar al mismo tiempo", sino que "será un proceso paulatino y muy reflexionado" para ver si "efectivamente hace falta cortar o no".

En este sentido, ha explicado que, con este hongo, "se para el proceso de crecimiento", pero no mueren los árboles, de manera que, en el plazo de año y medio o dos años, "la situación suele ser que el hongo desaparece del árbol y, en aquellos en que más del 25% no estaba afectado, puede continuar su crecimiento". "Que nadie esté contando el cuento del lobo", ha insistido.