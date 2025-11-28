UPTA denuncia en las Juntas de Bizkaia la "grave" situación del taxi por la competencia "desleal" de plataformas de VTC

Representantes del sector del taxi comparecen ante las Juntas Generales de Bizkaia. - JUNTAS GENERALES DE BIZKAIA

BILBAO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) Euskadi ha advertido, en las Juntas Generales de Bizkaia, de la "grave" situación que atraviesa el sector del taxi en el territorio debido a la competencia "desleal" de las plataformas de VTC, un sector "completamente desregulado".

Según han informado desde las Juntas Generales, un representante de UPTA ha comparecido, junto a dos taxistas, ante la Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía, donde ha reclamado a los grupos junteros y a la Diputación medidas concretas para incrementar la inspección y eliminar la competencia "desleal" que realizan las plataformas de VTC, que está haciendo "un importante perjuicio" al mayor colectivo de personas autónomas de Euskadi.

Entre sus demandas, se encuentra incrementar "el control público para que se cumpla la ley". En este sentido, ha expuesto 15 casos de incumplimientos de la regulación básica por parte de las VTC.

UPTA ha subrayado que la inspección "no es complicada", ya que existe regulación que exige a las VTC portar pegatinas identificativas y la matrícula permite verificar su situación legal a través de la web del Ministerio de Fomento.

Además, ha advertido de que, entre los incumplimientos detectados, algunos vehículos de plataforma circulan rotulados, "incumpliendo directamente" la Ley del Taxi vasca (artículo 52.5), que prohíbe estos distintivos.

UPTA Euskadi ha reclamado superar la "relación muy viciada" entre las administraciones con competencias en la materia (Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos) y el sector del taxi y ha propuesto la constitución de una Mesa del Taxi como "ventanilla única" para encauzar todas las cuestiones relativas al sector.

Según ha advertido, el sector del taxi, que concentra a aproximadamente 2.100 autónomos en Euskadi y 1.270 en Bizkaia, se encuentra en una "situación de crisis" dado que sus profesionales han experimentado un descenso paulatino en sus ingresos y beneficios "desde hace años".

La irrupción de las VTC, ha añadido, ha "incidido gravemente" en esta situación, con afiliados que reportan pérdidas de ingresos de hasta el 30%.

Además, ha señalado que la falta de "coherencia y transparencia" en el marco que regula las relaciones con las administraciones ha aumentado el malestar del sector, que ha derivado en las movilizaciones recientes.

Por su parte, los dos profesionales que han asistido a la Comisión han lamentado que los taxistas son "los únicos" que cumplen la ley y han denunciado el incumplimiento "continuo" de la ley por parte de las VTC.

Además, han reclamado ante los grupos junteros que las instituciones pongan en marcha más inspecciones y aclaren "qué modelo quieren para este tipo de transporte".

OLAS DE CALOR EN RESIDENCIAS

Por otro lado, la Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía ha contado con la comparecencia también de un representante de Babestu Elkartea para pedir medidas preventivas en las residencias de mayores del territorio durante las olas de calor.

Esta asociación, una organización fundada en 2016 por familiares de residentes y personas sensibilizadas con los cuidados de larga duración, ha urgido a las instituciones vizcaínas a evaluar la situación "real" en las residencias y a fortalecer "urgentemente" estas medidas ante crisis que consideran "previsible".

El representante de Babestu ha demandado a las instituciones que asuman el control, aseguren la formación a los profesionales y promuevan cambios estructurales para lograr la climatización total de las residencias o, al menos, dotarlas de espacios de alivio, han explicado desde las Juntas.

La asociación ha exigido el establecimiento de una ratio de atención directa específica para las olas de calor y para la atención nocturna, ya que la actual es "insuficiente" para manejar las tareas preventivas necesarias.

Babestu propone que cada centro elabore y publicite su plan de actuación para que sea conocido por trabajadores, residentes y familiares y, entre otras medidas, plantea la instalación de termómetros con alarma en las habitaciones para identificar riesgos y la implementación de un plan de cuidado para los trabajadores que contemple pausas para hidratación y descansos en zonas climatizadas.

Estas peticiones se fundamentan en los resultados de una encuesta realizada a 177 familiares y trabajadores de 37 residencias vizcaínas, que revelan, según han explicado, carencias en la preparación y la infraestructura.

Casi el 90% de los trabajadores indicaron que no hay aire acondicionado en las habitaciones y el 93% de los empleados considera la plantilla "escasa o muy escasa" para hacer frente a una ola de calor.

Además, el 37% de los trabajadores encuestados no sabía si existía un plan de emergencias ante el calor y las personas trabajadoras manifestaron la ausencia de listas de residentes de riesgo, que es "un requisito de la guía del Gobierno Vasco".