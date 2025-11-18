URA licita la primera fase del proyecto de defensa contra inundaciones en Abadiño por 2,1 millones

BILBAO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca del Agua, URA, licitará en enero, por un presupuesto de 2,1 millones, la Fase 1 del proyecto de defensa contra inundaciones del río Ibaizabal a su paso por la localidad vizcaína de Abadiño, centrada en el tramo comprendido entre Laubideta y la confluencia del río Sarria con el Ibaizabal, en el núcleo de Traña-Matiena.

Según ha explicado URA en un comunicado, la actuación responde a la necesidad de "reducir el riesgo de inundaciones en una zona históricamente vulnerable".

Los trabajos se enmarcan en las Previsiones del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, cuyos objetivos prioritarios son coordinar la planificación hidrológica con la ordenación territorial y los planes de protección civil, prevenir la ocupación de zonas inundables, adaptar los entornos fluviales al cambio climático, aumentar la seguridad de las personas que viven en zonas inundables, y fomentar en lo sucesivo un desarrollo urbano más sostenible.

Desde la Agencia Vasca del Agua han precisado que se trata de una actuación prioritaria, coherente con los objetivos del plan y con los compromisos de URA en materia de seguridad hídrica y adaptación al cambio climático.

Esta primera fase incluye dos de las tres intervenciones previstas en el río Sarria (denominadas Sarria 1 y Sarria 2), y contempla la ejecución de obras hidráulicas que permitirán mejorar la capacidad hidráulica del cauce para reducir el riesgo de desbordamientos.

El presupuesto de la actuación asciende a 2,1 millones de euros (IVA incluido) y, una vez adjudicada (se espera que sea a principios de febrero), se prevé un plazo de ejecución de 12 meses. URA asume la ejecución y la financiación íntegra de las obras y el Ayuntamiento de Abadiño, el proceso de poner a disposición los terrenos necesarios y pagar los costes derivados de las expropiaciones.

La actuación se enmarca en el acuerdo de colaboración firmado entre ambas instituciones en virtud del cual se estableció un programa de trabajo para los próximos cuatro años, para la ejecución de varias actuaciones para reducir el riesgo de inundaciones en Traña- Matiena, en el entorno de los ríos Sarria e Ibaizabal, por importe superior a 6,3 millones de euros, que serán sufragados entre ambas partes.