Urkullu declarará ante el Supremo por el 'Procés' "con todo el ánimo del mundo" y para "intentar ayudar"

Publicado 25/02/2019 13:39:18 CET

BARAKALDO (BIZKAIA), 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que acudirá el jueves a Madrid, para declarar como testigo ante el Tribunal Supremo en la causa que se sigue por el 'Procés', "con todo el ánimo del mundo" y con la voluntad de "intentar ayudar".

Urkullu, que ha inaugurado este lunes el Centro de Salud de Retuerto, en la localidad vizcaína de Barakaldo, ha sido abordado por los periodistas al término del acto, para preguntarle cómo afronta su comparecencia ante los magistrados. "Con todo el ánimo del mundo, muy consciente del papel que realicé e intentando ayudar, siempre intentando ayudar", ha respondido.

El lehendakakari, quien ha admitido que acude a la citación con 'ganas', no ha querido adelantar el contenido de su declaración. "No se qué me van a preguntar, y por lo tanto no sé qué voy a responder. Responderé en base a lo que me pregunten. Estoy siempre dispuesto a ayudar", ha concluido.

Iñigo Urkullu será el primero de los testigos que declararán el jueves ante el Tribunal de la causa especial 20907/2017, que se sigue contra los políticos independentistas catalanes en el Tribunal Supremo por delitos de rebelión, sedición y otros. Lo hará a las 10.00 horas, media hora antes que el coportavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Ese mismo día está previsto también que declaren, como testigos, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido.