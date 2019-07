Urkullu demanda "un ejercicio de responsabilidad" ante la falta de "diálogo con vocación de acuerdo" para la investidura

Publicado 17/07/2019 19:30:00 CET

Lamenta que la situación esté "más bloqueada que antes" de las elecciones por los "vetos cruzados" y la política "del no por el no"

NUEVA YORK, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha demandado un "ejercicio necesario de realismo y responsabilidad" ante la "falta de un diálogo con vocación de acuerdo" de cara a la investidura de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno Vasco ha lamentado que la situación esté "más bloqueada que antes" de las elecciones por los "vetos cruzados" y la práctica de una política "del no por el no".

Urkullu ha realizado estas manifestaciones en la rueda de prensa que ha celebrado en Nueva York para realizar un balance del viaje oficial que inició el pasado 15 de julio a la ciudad para participar en el 'High Level Political Forum'.

El presidente del Gobierno Vasco ha indicado que se está viviendo una "situación curiosa" porque esta semana se cumplen 100 días desde el inicio de la campaña de las elecciones generales y, tras destacar que un centenar son los días que se dan "de gracia para un Gobierno conformado", en este caso, se van a cumplir "100 días sin Gobierno".

Iñigo Urkullu ha recordado que los comicios del pasado 28 de abril "no han contribuido, hasta el momento, a desbloquear la situación" en el Estado, y ha recordado que éstos fueron convocados después de que el Ejecutivo del PSOE no lograra aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Según ha apuntado, el Gobierno socialista convocó los comicios con la pretensión de "desbloquear esa situación", pero no ha sido así e incluso "más bien parece que se encuentra más bloqueada que antes de las elecciones", como consecuencia de los "vetos cruzados" y la práctica de una política "de bloques" y del "no por el no".

A su juicio, el problema que existe es que se ha comenzado a construir "la casa por el tejado", y ha destacado su reciente apelación a comenzar a hablar de programas ante la "inminencia" de la fecha del debate de investidura.

"Y no creo que se haya hablado de programas, sino que se ha hablado de la composición del Gobierno. Entiendo que, en un proceso negociador, lo primero que ha de abordarse es hablar de la conformación de programas, de los contenidos del Gobierno y, luego, de la composición de ese Gobierno. Creo que no se han conformado ni siquiera equipos de trabajo para eso", ha añadido.

A su juicio, se está asistiendo a una manera de hacer política "en base a declaraciones permanentes un día sí y otro también". Se trata, según Urkullu, de "una política declarativa sin contenidos y basada en la estrategia "del no por el no".

En este sentido, ha lamentado que no se esté dando "respuesta a las necesidades de la ciudadanía" en el momento "complejo" que vive el Estado español y, en este sentido, ha aludido a cuestiones como el modelo territorial, su financiación, la respuesta a las aspiraciones "legítimamente expresadas por parte de la ciudadanía en determinados contextos", la crisis económica a la que hay que dar una salida con solidez", o la situación del Estado español como parte de la UE. "No se está abordando esta situación", ha añadido.

DIÁLOGO SIN VOCACIÓN DE ACUERDO

El lehendakari cree que el problema es que "no hay un diálogo con vocación de acuerdo". En esta línea, ha subrayado que no es que no haya un diálogo porque éste se produce, por lo menos, desde los medios de comunicación, sino que no hay "intención" de acordar, lo que, a su juicio, debería ser "un ejercicio de responsabilidad".

"No entro en cuáles tienen que ser las fórmulas, si el PSOE debe retomar las conversaciones con Unidas Podemos o cuál tiene que ser la relación entre las formaciones políticas. No me corresponde a mí, yo lo que apelo es a un ejercicio necesario de realismo y de responsabilidad ante la situación que estamos viviendo", ha concluido.