Urkullu dice que "no es nada grato" el acuerdo entre Gobierno y Madrid para las restricciones en grandes municipios

BILBAO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado este miércoles que se han enterado a través de los medios del principio de acuerdo entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid sobre la homogeneización de las restricciones en grandes municipios, y ha destacado que "no es nada grato el juego que estamos viendo".

Urkullu se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, al principio de acuerdo logrado entre ambos gobiernos, en el que se propone que para los municipios por encima de los 100.000 habitantes se establezca un criterio homogéneo para aplicar restricciones tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España.

"No lo conocíamos con detalle y no es nada grato el juego que estamos viendo. Durante el fin de semana hablamos con el ministro de Sanidad y otros representantes sobre las medidas a adoptar, y ayer nos enteramos por los medios de las intenciones del Gobierno español. Nosotros les solicitamos por escrito el fin de semana cuáles iban a ser esas propuestas y no hemos recibido nada. Ayer nos enteramos por los medios de sus intenciones", ha lamentado.

En este sentido, ha señalado que la decisión se ha tomado "para que ceda la comunidad autónoma en esa disputa que mantienen", un comportamiento que "para nosotros no es nada grata".

(Habrá ampliación)