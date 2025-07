Urkullu inicia ronda de contactos con embajadas y consulados atlánticos para informarles de los objetivos de eAtlantic

BILBAO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de la Fundación eAtlantic, Iñigo Urkullu, ha iniciado una ronda de contactos con representantes diplomáticos de embajadas y consulados del ámbito atlántico para detallarles los objetivos de esta entidad y los planes del primer grupo de trabajo, aprobado este mes de julio por los patronos promotores. La Fundación nació con el objetivo de generar una dinámica de trabajo encaminada a "formular propuestas constructivas" para el eje atlántico.

En la primera fase de esta agenda, Urkullu se ha entrevistado con la embajadora de Francia en España, Karen Rispal. Durante el encuentro, mantenido en Madrid, se han desgranado las líneas generales que inspiran la creación de esta Fundación, así como los objetivos que se persiguen en favor de propiciar "un espacio de reflexión-acción y punto de encuentro atlántico", desde el que generar una dinámica de trabajo encaminada a "formular propuestas constructivas".

También ha explicado los objetivos de la Fundación a los cónsules de Reino Unido, Irlanda, Francia y Portugal, a quienes ha informado del carácter internacional de que dispondrán los equipos de trabajo y de investigadores.

En este sentido, tal como ha señalado en un comunicado eAtlantic, todas las partes han coincidido en la conveniencia de disponer de representantes cualificados de estos territorios implicados en el futuro de la fachada atlántica.

LA RED CRUSOE

Iñigo Urkullu, que ha sido Lehendakari entre 2012 y 2024, ha mantenido, asimismo, un encuentro por videoconferencia con el presidente ejecutivo de la secretaría general técnica de la Red CRUSOE, que abarca la Conferencia de Rectores de las Universidades del Suroeste Europeo, para reforzar el carácter académico e investigador de la Fundación eAtlantic.

Esta agenda de contactos se reanudará en septiembre con encuentros diplomáticos, económicos y políticos ya concertados en distintos territorios atlánticos.

Por otra parte, la directora general de la eAtlantic, Marian Elorza, ha mantenido un encuentro con Ander Caballero, secretario general de Acción Exterior y Euskadi Global del Gobierno vasco, en la que ha reiterado la firme voluntad de colaboración entre ambas partes, como ya puso de manifiesto Urkullu durante el acto de presentación de la entidad que preside.

Elorza, además, se ha reunido en estos últimos días con el think tank Friends of Europe, la Secretaría de Red de Cámaras del Arco Atlántico y la Región de Lisboa Vale do Tejo.