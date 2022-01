Urkullu lamenta que no quieran "tocar ni una coma" de la reforma laboral para incluir el respeto al marco laboral vasco

Espera que se "superen los obstáculos" porque considera que el respeto al marco vasco no incide en el acuerdo alcanzado sobre la reforma

BILBAO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido que se recoja en la reforma laboral el respeto al marco laboral vasco porque cree que no incide en el acuerdo previo alcanzado, y ha afirmado que no querer "tocar ni una coma" del texto es "cerrarse las puertas a lo que es mejorable", por lo que espera que se superen "los obstáculos"

Urkullu ha participado este viernes en la jornada "Retos Euskadi 2022: construir el futuro tras dos años de pandemia", organizada por el diario Deia, donde se ha referido a la reforma laboral que todavía no cuenta con el respaldo suficiente para su convalidación en el Congreso de los Diputados, entre ellos, el del PNV que reclama que recoja la prevalecia de los convenios autonómicos.

En relación a si le preocupa más que no salga adelante o que no reconozca la especificidad del marco vasco y la prevalencia de sus convenios, Urkullu cree que ambas cosas están "unidas".

A su juicio, se da la "oportunidad" para que el "deseo" de agentes sociales, organizaciones empresariales y sindicatos a nivel de Estado sea también "un deseo compartido" que proceda a "una reforma laboral suficiente" y que, además "respete el marco laboral vasco, el marco de relaciones vasco y el marco laboral vasco".

A su juicio, es posible porque cree que la defensa del marco laboral vasco tampoco incide en "lo que es el acuerdo entre agentes sociales y económicos".

Iñigo Urkullu ha recordado que trasladó a la Comisión Ejecutiva de Confebask con la que se reunió hace unas semanas, y espera que se puedan "superar los obstáculos que están aflorando en relación a lo que es el Real Decreto-ley sobre lo que es la reforma laboral".

OTROS MECANISMOS

A su juicio, "los obstáculos" pueden solventarse "mediante otros mecanismos vinculados también a lo que es este Real decreto-ley u otros Reales Decretos ley". "Pero creo que en nada altera lo que es el contenido de lo acordado hasta ahora", ha añadido.

Urkullu ha afirmado que le "llama la atención" que se plantee por parte de agentes económicos y sociales y de los partidos políticos "que no se pueda tocar ni una coma en el Congreso de los Diputados", cuando es en la Cámara baja "donde hay que ratificar el acuerdo alcanzado en su caso".

"¿Cuál es el papel que corresponde, por lo tanto, a la representación de la ciudadanía?, ¿cuál es el papel que corresponde a los partidos políticos, a los grupos parlamentarios que tienen representación en el Congreso de los Diputados?", se ha preguntado.

En su opinión, decir que "no se puede tocar ni una coma" cuando todavía "no se ha llegado a poder ni siquiera ratificar en el Congreso de los Diputados y no se quiera dar pie", por lo tanto, "a que pueda haber otro papel que puedan jugar la representación política", es "cerrarse las puertas a lo que es mejorable", o, en todo caso, que tiene un "próposito de mejora".

En este sentido, ha señalado que, desde su posición como Lehendakari y desde un "respeto institucional", aspira a que en que el proceso de reforma laboral pueda también abordarse "el respeto al marco laboral vasco".

