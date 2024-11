Urkullu recibe la Orden del Sol Naciente este viernes en la embajada de Japón en Madrid

BILBAO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exlehendakari Iñigo Urkullu recibirá este viernes la Orden del Sol Naciente en reconocimiento por su compromiso y trabajo en fomentar el acercamiento entre Euskadi y Japón, de manos del embajador japonés, Takahiro Nakamae, en su residencia oficial de Madrid.

La Embajada de Japón decidió el pasado mes de abril conceder a Urkullu este galardón por su contribución a la promoción del intercambio interregional y al fomento de relaciones bilaterales.

El pasado año, 2023, marcó un antes y un después en las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales entre el país nipón y Euskadi. El Gobierno vasco y la Embajada de Japón pusieron en marcha actividades, encuentros e intercambios con el objetivo de profundizar en la relación entre Japón y la Comunidad Autónoma Vasca, que culminaron con un viaje oficial de Iñigo Urkullu al país asiático.

La Orden del Sol Naciente fue establecida en 1875 por el emperador que dio inicio a la era MEJI. Se otorgaba para premiar servicios especiales de carácter civil o militar prestados al país, y en la actualidad este reconocimiento es el segundo en importancia dentro del sistema honorífico japonés, por detrás de la Orden del Crisantemo.

Desde 1981, también se concede a ciudadanos no japoneses para reconocer a personas dedicadas al fomento de la cultura japonesa o al acercamiento de la sociedad nipona con otros pueblos. Japón otorga estos galardones dos veces al año a un número aproximado de 150 personas en todo el mundo.

Las embajadas formulan las solicitudes, de acuerdo a la relación mantenida con las personas o instituciones propuestas, que son analizadas por la oficina de condecoraciones del Primer Ministro. Una vez aceptadas, el galardón se otorga en nombre del Emperador.

La entrega a Urkullu de 'The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon-Orden del Sol Naciente, Rayos Dorados con Cinta Colgante', tendrá lugar mañana a las 16.00 horas en la embajada de Japón en Madrid.