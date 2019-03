Urkullu "respeta" la Ponencia de Memoria, pero le gustaría que lograra "avances"

Actualizado 04/03/2019 16:50:34 CET

El lehendakari reivindica la labor de Gogora, "más allá" de los resultados que pueda obtener el foro parlamentario

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha mostrado su "respeto" a la labor que desarrolla la Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco, aunque ha reconocido que le gustaría que este foro, en el que aún no se han logrado acuerdos significativos, lograra "avances" y que sus trabajos fueran "efectivos".

Urkullu, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras reunirse con el presidente de la Mancomunidad del País Vasco francés, Jean-René Etchegaray, se ha referido a la situación en la que se encuentra la Ponencia de Memoria.

Esta órgano, en el que siguen sin lograrse avances significativos ante las diferencias de los grupos respecto a la forma de afrontar las políticas de memoria y convivencia, se ha reunido este lunes por primera vez desde el pasado mes de diciembre, aunque el encuentro ha concluido sin que haya trascendido acuerdo alguno.

El lehendakari, en respuesta a las preguntas de los periodistas en relación a este asunto, ha expresado su "respeto" por la labor que desarrollan los grupos parlamentarios representados en este foro, en el que participan todas las formaciones de la Cámara salvo el PP.

"CONTEXTO"

No obstante, ha reconocido que le "satisfaría mucho más" que los trabajos de la ponencia fueran "efectivos" y que se lograran "avances" en la ponencia. "Es un ámbito que respeto, pero desearía que hubiera avances", ha reiterado.

Urkullu, en todo caso, ha afirmado que hay que tener en cuenta el "contexto" en el que se desarrolla la labor de la ponencia. "Soy consciente de cómo nace la ponencia en esta legislatura y cómo fue la legislatura anterior", ha manifestado.

El lehendakari ha aludido al debate en torno a "la participación o no" de determinados partidos en este foro -en referencia a la ausencia del PP--, o a las discusiones sobre la "ratificación" de documentos aprobados por este foro en el pasado, como el llamado 'suelo ético', al que, no obstante, Urkullu no ha aludido de forma expresa.

Pese a todo, ha señalado que "más allá" de la situación en la que se encuentra esta ponencia parlamentaria, el Gobierno Vasco, a través de organismos como el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora, efectúa su propio labor en este ámbito.

ACTO EN SAN SEBASTIÁN

El lehendakari ha recordado que en Gogora participan representantes de "todos" los grupos del Parlamento, y que desde este organismo se han impulsado iniciativas "que inciden en los pasos que hemos de dar entre todos".

En este sentido, ha anunciado que el próximo lunes se celebrará un acto en San Sebastián, abierto a todos los partidos políticos, con motivo del 'Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo'.