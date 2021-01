La vacunación finalizará "a mediados de febrero" en residencias de mayores y discapacidad de Gipuzkoa

Peña insiste en que en el centro de día Aiton-Etxe de Oiartzun "también se cumplirá" el protocolo "cuando así se establezca"

SAN SEBASTIÁN, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, ha asegurado que, si se cumplen las previsiones de abastecimiento de las vacunas, "aproximadamente para mediados de febrero", se habrán vacunado con la segunda dosis todas las personas usuarias y trabajadores, "que voluntariamente así lo hayan querido", en todos los centros residenciales tanto de personas mayores y con discapacidad de Gipuzkoa.

En una comparecencia en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Peña ha recordado que, tal como marca la estrategia de vacunación del Ministerio de Sanidad, el primer grupo que comenzó a vacunarse dentro de los considerados prioritarios fueron las personas usuarias de residencias, así como los trabajadores de estos centros con la finalidad de "preservar la burbuja" en los mismos.

La responsable foral ha apuntado que el pasado 17 de enero comenzó a inocularse la segunda dosis de la vacuna en estos centros y las primeras dosis en residencias para personas con discapacidad, tanto usuarias como a las personas trabajadoras, "siempre a las consideradas unidades residenciales, más de 15 personas".

En esa línea, ha detallado que el segundo grupo de los considerados prioritarios es el de las personas que trabajan en el ámbito sanitario y socio-sanitario, cuya vacunación ya se ha iniciado.

Según las conversaciones que ha mantenido la Diputación con el el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, "es previsible que el colectivo de personas con dependencia que no están institucionales, en el que estarían incluidos los centros de día, sean vacunados con carácter prioritario". "Pero esto, ni ha sido consensuado ni comunicado a esta Diputación", ha añadido.

Tras insistir en que la estrategia de vacunación se determina en el Consejo Interterritorial y la Diputación "no coparticipa de la decisión del establecimiento de los colectivos prioritarios", la diputada ha asegurado que, por ello, no puede confirmar si la vacunación se hará "en los propios centros de día o en los centros de Salud", algo que tendría "relevancia" para la institución foral "en lo que conlleva la preparación de la logística".

Peña ha asegurado que la vacunación "va bien", y ha considerado "acertada" la decisión del departamento vasco de Salud de "reservar una parte de las vacunas para garantizar la inoculación de la segunda dosis a los 21 días". "En Gipuzkoa lo que está marcando el ritmo de vacunación es la llegada de las vacunas", ha resaltado.

Tras destacar que la Diputación está desarrollando un trabajo para que se pueda llevar a cabo la vacunación "con la mayor celeridad posible", ha explicado que se ha creado un aplicativo informático, al que tiene acceso Salud, para determinar en cada centro cuáles son las personas que "quieren ponerse la vacuna, que no quieren, que no pueden o que en este momento no lo van a hacer pero más adelante sí" y llevar el control de la inoculación de las dosis.

En ese sentido, ha afirmado que desde Política Social han trasladado su preocupación al departamento que dirige Gotzone Sagardui "por todo el colectivo de dependientes y de sus cuidadores" y ha señalado que la Diputación se ha ofrecido a "hacer lo que sea necesario" para que la vacunación en los centros de día "sea lo más rápida posible".

CENTROS RESIDENCIALES

Por otro lado, ha destacado que la vacunación en los centros residenciales ha tenido una respuesta "muy alta", ya que el 96% de los usuarios se han vacunado y el 81% de los trabajadores. "Vamos a trabajar para ver si podemos alcanzar el 100%, descontadas aquellas personas que por patologías o alergias no puedan ponérsela, o en el caso de trabajadoras que estén cursando un embarazo", ha añadido.

La Diputación de Gipuzkoa tiene como objetivo que en los centros residenciales "haya una normalidad" entre los usuarios y sus familiares, y que se dé mucha importancia a la "salud emocional" de los residentes.

Respecto a la situación de las residencias una vez finalizada la vacunación, la diputada ha detallado que, a partir de ahora, "en coordinación con epidemiología, se van mantener todos los protocolos que están en vigor porque la vacunación no garantiza que no se contagien ni que no puedan transmitir la enfermedad, sino que el 95% van a desarrollar una sintomatología leve, con sus excepciones".

"En momentos posteriores iremos analizando cuáles son los resultados de esa vacunación, tengo confianza en que se parará la transmisión pero no lo sé. El objetivo es normalizar lo antes posible toda la vida en las residencias, pero lo haremos con prudencia y datos objetivos y científicos", ha asegurado.

AITON ETXE

Maite Peña ha incidido en que, "sin excepciones", en todos los recursos sociales de la red foral "se cumplirán los protocolos de vacunación que establezca el Departamento de Salud". Por lo tanto, en el centro de día Aiton-Etxe de Oiartzun "también se cumplirá" el citado protocolo "cuando así se establezca".

La responsable de Política Social ha explicado que esto se lo transmitió a todas las familias de las personas usuarias del centro oiartzuarra en la reunión informativa que mantuvieron el pasado 7 de enero, en la que tomaron parte tanto representantes de la Diputación como el coordinador sociosanitario de Euskadi, José Antonio de la Rica.

Asimismo, la institución foral ha mantenido una reunión con la dirección de Aiton-Etxe, a la que se ha requerido por escrito para que respondiera sobre su postura sobre la posibilidad de la vacunación en los propios centros de día. "La respuesta por escrito ha sido que no hay ningún inconveniente por parte del centro para llevar a cabo la vacunación tal y como establezca en su protocolo el Departamento de Salud", ha apuntado.

Peña ha destacado que la red foral de Gipuzkoa cuenta con 97 centros de día y 65 centros residenciales entre discapacidad y personas mayores y, según ha dicho, "hemos tenido un problema, en el ámbito de la comunicación" en un centro de día.

En esa línea, ha recordado que la Diputación se enteró de la carta interno que la dirección del centro Aiton-Etxe envió a las familias de los usuarios comunicando su postura contraria a la vacunación "a través de las redes sociales" y ha resaltado que actuó "de manera inmediata, ejerciendo el control y nuestra responsabilidad pública".

"Lo que no creo que sea de recibo es tratar, una vez más, de poner en cuestión todo el sistema de atención que tenemos en Gipuzkoa por un hecho absolutamente aislado y reconducido de manera inmediata", ha sostenido.

A su juicio, el argumento que defendía la dirección de Aiton-Etxe era "un debate un tanto estéril, porque se negaban a vacunar cuando todavía no se sabe ni cuál va a ser el protocolo de vacunación". Una vez aclarado el "jaleo", la diputada se ha felicitado por que este tema se haya "resuelto de manera satisfactoria".