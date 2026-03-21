Valverde dice que no seguir en el Athletic es una decisión "meditada desde hace tiempo" hecha pública por las elecciones

BILBAO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha explicado que su decisión de no renovar con el club una vez finalice su contrato esta temporada fue "un anuncio de algo que ya venía meditando desde hace tiempo, ni siquiera de hace pocos meses", y reconoce que "responde a una coyuntura del club", puesto que habrá elecciones en junio.
En rueda de prensa, Valverde ha reconocido que se trata de "facilitar" la situación al club "y a los que puedan venir, nada más", ya que "estamos en un proceso en el que los que están o los que quieran estar, posiblemente tendrán que buscar un entrenador".
Además, ha explicado que siempre le ha gustado retrasar la decisión, "tomada y reflexionada desde hace tiempo", ya que, al anunciarlo, cree que "parece que se quiere dar carpetazo a la temporada antes de tiempo".
En ese sentido, ha insistido en que hay partidos por delante con los que el club debe "terminar la temporada con buena cara, consiguiendo objetivos que todavía tenemos ahí para poder alcanzarlos", además de "no tener sustos".
"Es una temporada de desgastes, yo creo que para todos también, y de muchas cuestiones que no nos han ido bien. Evidentemente, los resultados, evidentemente nuestro juego no ha sido el mejor, evidentemente que queremos cambiarlo y tenemos tiempo de cambiarlo...", ha enumerado.