Vaquero (PNV) critica el modelo de vivienda "hipócrita" de EH Bildu - PNV

SAN SEBASTIÁN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha criticado el modelo de vivienda "hipócrita" de EH Bildu que "rechaza en Donostia lo que después aplican en Errenteria".

En un acto electoral en Errenteria (Gipuzkoa), Vaquero ha señalado que "las contradicciones entre la oposición de EH Bildu a proyectos como Auditz Akular en San Sebastián y las decisiones urbanísticas que adopta en Gamongoa de Errenteria".

La portavoz del Grupo Vasco en la Cámara baja ha denunciado "la incoherencia de EH Bildu en materia de vivienda", tras conocerse la reformulación del proyecto de Gamongoa para garantizar su viabilidad económica, "modificando la proporción de viviendas protegidas, tasadas y libres".

"EH Bildu critica en Donostia el modelo de desarrollo residencial que defiende el PNV, pero en Errenteria, donde gobierna, recurre a soluciones similares", ha señalado. A su juicio, se trata de "pura hipocresía y una contradicción que merece una explicación pública".

"En Donostia cuestionan la combinación de diferentes tipologías de vivienda y los nuevos desarrollos urbanísticos y en Errenteria recurren a ambas fórmulas", ha incidido.

Además, se ha referido a la decisión del Ayuntamiento de Errenteria de "utilizar los mecanismos de agilización urbanística de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, impulsada por el Gobierno Vasco, pese al voto contrario de EH Bildu en el Parlamento Vasco".

"EH Bildu rechazó esta ley y ahora utiliza sus instrumentos para desbloquear Gamongoa", ha indicado.

La candidata jeltzale ha valorado que en EH Bildu "se aprovechen las herramientas disponibles para construir viviendas", pero también les ha exigido "coherencia entre lo que se vota y lo que se hace".

Maribel Vaquero también ha recordado que Errenteria fue el primer municipio vasco declarado zona de mercado residencial tensionado, en octubre de 2024, pero "tiene 3.581 demandantes inscritos en Etxebide, de los cuales 2.298 buscan una vivienda en alquiler".

"La prioridad debe ser responder a esas necesidades con viviendas reales, no únicamente con anuncios y declaraciones", ha defendido. Vaquero ha reclamado así "acelerar los desarrollos de Gamongoa, Esnabide y Altzate", así como "estudiar nuevas oportunidades para ampliar el parque público de alquiler".

"El debate no debería consistir en quién anuncia primero una medida, sino en cuántas viviendas se construyen, cuándo estarán disponibles y a qué precio podrán acceder las familias", ha apuntado la candidata jeltzale que ha emplazado a EH Bildu que "explique las diferencias entre sus posiciones en ambos municipios".

"La ciudadanía merece saber por qué EH Bildu rechaza en Donostia herramientas y proyectos similares a los que considera necesarios en Errenteria", ha señalado, para finalizar recordando que "la política de vivienda exige propuestas viables, resultados y coherencia, gobierne quien gobierne".