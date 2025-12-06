Vaquero (PNV) pide a Sánchez que dé el "aldabonazo necesario" para el cumplimiento del Estatuto de Gernika

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero. - PNV

SAN SEBASTIÁN, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha insistido este sábado en que "la bilateralidad debe marcar la relación entre los gobiernos vasco y español" y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé "el aldabonazo necesario" para el cumpliento del Estatuto de Gernika.

En declaraciones en la sede del Gipuzku Buru Batzar en San Sebastián con motivo de la celebración del 47 aniversario de la Constitución, Vaquero ha criticado que "otro 6 de diciembre nos encontramos con una Constitución española que mantiene los principales retos y déficits, y que se muestra casi imposible de modificar, a pesar de las necesidades incluso para su adaptación a las nuevas realidades".

Tras recordar que la formación jeltzale se abstuvo en la votación de la Carta Magna en 1978, Vaquero ha lamentado que "hoy, casi cinco décadas más tarde, se mantiene el principal reto, la falta del reconocimiento de las naciones dentro del Estado".

Además, ha advertido que "se reinterpreta la Constitución en perjuicio de nuestro autogobierno e instituciones" y ha denunciado que "incluso los que dicen defender la plurinacionalidad llevan al Congreso leyes que permanentemente comprimen nuestras competencias". "Nosotros exigimos bilateralidad y el Estado nos ofrece uniformidad", ha reprochado.

Por eso, ha señalado la importancia la labor del PNV en el Congreso, "porque buscamos siempre el mejor acuerdo para Euskadi y porque vigilamos que no se laminen las competencias que nos corresponden y que, además, nos permiten gestionar mejor nuestros servicios públicos".

Desde el PNV, ha asegurado, "siempre que tenemos ocasión ponemos sobre la mesa los debates pendientes y las reformas de calado, como lo es el reconocimiento de Euskadi como nación y el derecho a decidir libremente su futuro, siendo este un ejercicio pactado con el Estado", así como la supresión del artículo 155 y la inviolabilidad de la figura del rey, vinculándola únicamente al ejercicio de sus funciones como jefe de Estado.

En ese sentido, ha afirmado que "la última aparición en escena del rey emérito, tanto con su libro como con sus mensajes, nos hacen reafirmarnos en esta postura y, por lo tanto, incidiremos en que así sea".

También ha recordado la reivindicación del PNV para que "se elimine de las funciones de las Fuerzas Armadas garantizar el ordenamiento jurídico y la integridad territorial".

"INCUMPLIMIENTO" DEL ESTATUTO

Por último, Maribel Vaquero ha señalado que el principal incumplimiento es el del Estatuto de Gernika, "que sigue desplegarse en su totalidad".

La diputada jeltzale ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene "una oportunidad de darle un impulso" y de ser "el presidente que cumple finalmente con el Estatuto de Gernika, cumpliendo a su vez con el acuerdo de investidura".

"Estamos a tiempo. El presidente Sánchez tiene que dar el aldabonazo necesario para su cumplimiento", ha reiterado, para recordar que Sánchez "tiene sobre la mesa los documentos que se le han hecho llegar desde el Gobierno vasco para avanzar en su desarrollo y cumplir también con el acuerdo que suscribió con el PNV para ser investido presidente".

En esa línea, ha advertido que "la voluntad se demuestra con hechos" y, ante las competencias que están pedientes para transferir en los diferentes ministerios, ha pedido a Pedro Sánchez que "interceda y ponga toda su voluntad y todo su peso para que sean materializadas cuanto antes".