Un varón detenido y una mujer investigada en Vitoria por lesionarse mutuamente en una discusión de pareja

VITORIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 35 años ha sido detenido por la Policía Local en Vitoria-Gasteiz como presunto autor de un delito de lesiones a su pareja, una mujer de 29 a la que se ha abierto una investigación por lesionar, a su vez, al hombre en el transcurso de una discusión.

Los hechos se produjeron poco antes de esta pasada medianoche, cuando una llamada al 092 solicitó presencia policial en una vivienda del Casco Medieval, ya que según la demandante, estaba manteniendo una fuerte discusión con su pareja.

A su llegada al lugar, los agentes se entrevistaron por separado con cada una de las partes para escuchar sus versiones. Al parecer, minutos antes habían tenido una discusión en la que también forcejearon.

Como consecuencia de ello, se produjeron lesiones mutuas y durante el forcejeo, la mujer rompió el cristal de la puerta del baño y se hizo un corte sangrante. En vista de las manifestaciones y de las lesiones que presentaban, la patrulla procedió a la detención del varón.

Dado que el corte de la mujer precisaba de atención médica y debía hacerse cargo de la hija de ambos, de apenas dos meses, los agentes la informaron de que se le abrirían diligencias en calidad de investigada.