Vecinos afectados por el incendio en Uribarri dicen que pasaron "mucho miedo" porque había mucho humo

Dotaciones de Bomberos en el incendio de Uribarri, en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vecinos afectados por el incendio registrado esta madrugada en una vivienda en el barrio bilbaíno de Uribarri, en el que fueron atendidas 47 personas por inhalación de humo y 22 de ellas tuvieron que ser trasladadas a hospitales, una mujer en estado grave, han asegurado que pasaron "mucho miedo" porque había mucho humo.

En declaraciones a los medios, un vecino, del mismo rellano que la vivienda en la que se originó el fuego, ha explicado que sobre las doce de la noche oyó gritar a la vecina alertando del fuego y después llegaron los bomberos que les dijeron que se quedaran "encerrados en casa".

En su caso, ha dicho que no salieron a la calle porque "los bomberos nos dijeron que nos quedásemos con las ventanas cerradas e irnos lo más lejos posible, al otro patio". "No intentamos salir porque veíamos a los bomberos fuera y, si están aquí, la cosa está más o menos controlada y saben más que nosotros", ha añadido.

Aunque no llegó a ver el fuego, sí que vieron "mucho humo" y pasaron "mucho miedo". En esos momentos, mientras los Bomberos están actuando, "pasas mucho miedo y estás dando vueltas por casa para arriba y para abajo a ver si se acaba lo más rápido posible", ha dicho, para explicar que, aunque su casa está bien y el resto de edificio también, la planta de la vivienda donde se inició el fuego está "quemada entera".

Este vecino pudo volver a su vivienda porque solo resultó afectada "un poquito la puerta por fuera", pero "el pasillo de la comunidad está quemada entero".

Por otro lado, una mujer cuya madre, de 75 años, y abuela, de 99 años, residen en el bloque afectado, "justo en el piso de arriba" de la vivienda incendiada, ha explicado que sus familiares "olieron a humo, se envolvieron las cabezas con toallas mojadas y salieron del edificio".

Ambas fueron trasladadas al Hospital de Cruces, donde "les pusieron oxígeno, estuvieron en observación y cuando vieron que saturaban bien fueron dadas de alta", ha relatado.

Hasta esta mañana no han podido entrar en su casa, que no está afectada por las llamas pero sí ha sufrido daños como consecuencia de la actuación de los Bomberos para ventilar la vivienda. "Todavía tiene que pasar el seguro, tendrán que pintar, limpiar, arreglar los desperfectos, por lo que tendrán que quedarse todavía en mi casa unos días hasta que se arregle todo", ha dicho.