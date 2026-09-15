Las ventas en el comercio de Euskadi crecen un 3,9% interanual en el segudo trimestre de 2026

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BILBAO 15 Sep. (EURORA PRESS) -

Las ventas en el comercio de Euskadi en el segundo trimestre de 2026 se han incrementado en un 3,9% con respecto al mismo periodo del año anterior, a precios constantes y una vez corregidos los efectos de calendario, según datos elaborados por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

En relación con el trimestre anterior, las ventas han ascendido un 1,1%, a precios constantes y una vez extraídos los efectos estacionales correspondientes.

Dentro del comercio, las ventas han ascendido un 4,4% en Comercio al por mayor, un 3,5% en Comercio al por menor y un 2,3% en Venta y reparación de vehículos de motor, todo ello a precios constantes y una vez extraídos los efectos de calendario.

Con respecto al trimestre anterior, una vez descontados los efectos estacionales correspondientes, las ventas han crecido un 1,7% en Comercio al por mayor y un 1,0% en Comercio al por menor. En Venta y reparación de vehículos de motor, sin embargo, han decrecido un 0,7%.

TERRITORIOS HISTÓRICOS

Las ventas han crecido 2,2% en Álava, un 3,4% en Gipuzkoa y un 4,8% en Bizkaia a nivel interanual, en el segundo trimestre de 2026 frente al segundo trimestre del pasado año.

Respecto al trimestre anterior, se observa un ascenso en las ventas de un 0,2% en Álava, de un 0,9% en Gipuzkoa y de un 1,5% en Bizkaia, según ha indicado el organismo estadístico.

El índice de personal ocupado en el sector Comercio de Euskadi, por último, ha aumentado un 0,9% en relación con el segundo trimestre del año 2025, mientras que con respecto al primer trimestre del 2026, el empleo ha ascendido un 0,6%.