Las ventas del Comercio al por Menor en Euskadi suben un 7,1% en octubre y el empleo cae un 1,5%

Archivo - Comercio de ropa y complementos en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del Comercio al por Menor en Euskadi experimentaron el pasado mes de octubre un incremento del 7,1% en relación al mismo mes de 2024, mientras que el empleo en el sector se redujo un 1,5%, según los datos hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El comercio minorista incrementó sus ventas el mes pasado un 4,4% en el conjunto del Estado, con crecimientos en todas las comunidades autónomas. Los mayores aumentos corresponden a Ceuta y Melilla, con un 9,2 y 8,9% respectivamente, seguidas de Euskadi, con un 7,1%.

En la media de los diez primeros meses del año, las ventas del comercio al por menor crecieron un 4% en el Estado. Por encima de esa media, se situó la tasa vasca, que alcanzó un 5,5%.

EMPLEO

Por lo que respecta a la ocupación del sector, en Euskadi bajó un 0,2% respecto al mes anterior, un descenso menos acusado que la media estatal (-1%), y un 1,5% en comparación con octubre de 2024, frente al crecimiento del 0,9% en la media estatal.

En la media de los diez primeros meses de 2025, el empleo en el comercio minorista vasco se incrementó un 0,2%, aunque por debajo de la media del conjunto de comunidades, que creció un 1,5%.