Las ventas en las grandes superficies y cadenas de alimentación de Euskadi suben un 5,5% interanual en septiembre

El personal empleado desciende un 0,3% respecto a septiembre de 2019 y decrece un 0,6% en relación a agosto

BILBAO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las ventas en las grandes superficies comerciales y cadenas de alimentación de Euskadi han registrado en septiembre de 2020 un aumento interanual a precios constantes del 5,5%, en términos homogéneos de calendario laboral, lo que supone el cuarto mes consecutivo con tasas positivas. Con respecto al mes de agosto de 2020, en términos desestacionalizados, las ventas han aumentado en un 0,5%, según datos elaborados por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

Las ventas de los productos alimenticios en las grandes superficies y cadenas de alimentación reflejan una subida interanual del 6,8%, mientras que las correspondientes al resto de artículos han experimentado un aumento del 2,9% con respecto al mismo mes del año anterior, una vez extraídos los efectos de calendario.

En relación a agosto de 2020, y una vez extraídos los efectos estacionales oportunos, las ventas de alimentación a precios constantes han ascendido en un 1,6%, mientras que las del resto de productos han descendido en un 1,7%.

Por territorios históricos, en septiembre de 2020 se produce en todos ellos un aumento interanual de las ventas a precios constantes con un incremento, una vez extraídos los efectos de calendario, en Álava del 4,1%, en Bizkaia del 4,6% y en Gipuzkoa del 7,6%.

En el acumulado de enero a septiembre de 2020, el índice de ventas en las grandes superficies comerciales y cadenas de alimentación presenta un incremento del 1,7%, explicado por el aumento de las ventas acumuladas en alimentación del 8,8% y el retroceso del 12,2% en las ventas acumuladas del resto de productos.

Todos los territorios crecen en el acumulado del año, Bizkaia en un 0,5%, Álava en un 2,6% y Gipuzkoa en un 3,2%, todo ello a precios constantes y en términos homogéneos de calendario laboral.

PERSONAL EMPLEADO

El personal empleado en las grandes superficies y cadenas de alimentación de la Euskadi en septiembre de 2020 ha descendido en un 0,3% en comparación con el mismo mes del año anterior y ha decrecido un 0,6%, en términos desestacionalizados, con respecto al mes precedente.

Por otro lado, en el acumulado de los nueve primeros meses de 2020, el personal empleado ha crecido un 1,3% sobre el mismo periodo del año 2019.

Eustat ha precisado que, entre las personas empleadas consideradas en este y otros índices económicos coyunturales, se incluyen las personas acogidas a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), siguiendo la definición de persona empleada que recoge la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) en su manual 'Methodology of Short Term Business Statistics'.

Los modelos utilizados en la corrección de los efectos de calendario y la desestacionalización de las series incluyen el efecto de la Covid-19 sobre las variables estudiadas, siguiendo las recomendaciones de la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) en su nota metodológica 'Guidance on Time Series Treatment in the context of the Covid-19 crisis'.